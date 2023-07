Fort Boyard : Passe-Muraille craint de perdre son rôle à cause des "bien-pensants"

DÉPÊCHE — "Si ces bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres, ils risquent d'avoir la peau des nains", s'alarme Anthony Laborde, alias Passe-Muraille dans Fort Boyard. L'émission ayant été critiquée par certaines associations, notamment pour l'image qu'elle renvoie des "personnes de petite taille", ses collègues et lui défendent leur poste.

La présidente de l'Association des personnes de petite taille, Violette Viannay, regrette le rôle qui est offert aux nains dans Fort Boyard : "Les acteurs de petite taille sont relégués dans des rôles de figurants et cantonnés à leur apparence physique". Aussi, "le fait qu'ils ne puissent pas s'exprimer alimente une image dégradante, ce qui est particulièrement néfaste quant au regard porté sur les personnes de petite taille dans l'espace public", ajoute-t-elle.

Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Anthony Laborde fait savoir qu'il n'est pas d'accord. Originaire de la Sarthe, voilà vingt-trois saisons qu'il tourne aux côtés du Père Fouras et de tous ses collègues. Tous les étés, il tourne neuf émissions sur un mois et gagne environ 300 euros pour chacune d'elle. Après ça, il fait "la tournée des campings et des grandes surfaces de Charente-Maritime" et complète ses revenus en organisant des spectacles de magie, des rencontres et des séances de dédicaces. "Sans mon handicap, jamais je n'aurais eu cette vie. Il a été ma force, et finalement une chance", assure-t-il, reconnaissant.

André Bouchet, alias Passe-Partout, tient le même discours : "Si j'avais eu le sentiment d'être exploité, j'aurais aussitôt démissionné." Idem pour Alain Prévost, qui a joué le rôle de Passe-Temps de 1990 à 2009 : "Cette émission a changé mon existence comme celle de beaucoup de nains anonymes en France".

"On en rigole entre nous, mais on est un peu inquiets", avoue Anthony Laborde. Ses compères et lui craignent de disparaître des écrans, comme les fameux tigres de l'émission, remplacés par des hologrammes suite à la promulgation de la loi contre la maltraitance animale en 2022.