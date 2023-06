Le jeu "Avatar: Frontiers of Pandora" d'Ubisoft sortira le 7 décembre 2023

DÉPÊCHE — En préparation depuis plus de cinq ans, le jeu vidéo tiré des films "Avatar" affiche enfin une date de sortie. Lundi 7 juin, Ubisoft a annoncé que "Avatar : Frontiers of Pandora" sera disponible le 7 décembre 2023. Au programme, un jeu d'action-aventure au monde ouvert et aux graphismes spectaculaires, ainsi qu'une immersion assurée grâce à la vue subjective.

C'est lors de sa conférence annuelle que la société de jeux vidéos française a présenté son nouveau bijou, directement inspiré des films de James Cameron. À cette occasion, le réalisateur lui-même a signifié qu'іl ѕ'аgіssаіt d'unе hіѕtоіrе іnédіtе, dаnѕ l'unіvеrѕ dеѕ fіlmѕ et аvес dеѕ lіеnѕ quі роurrоnt êtrе rеmаrquéѕ. Lе tоut ѕе dérоulеrа dаnѕ unе nоuvеllе régіоn composée de cinq biomes distincts : l'ouest de Pandora.

L'histoire rappelle celle de Jake Sully, héros des films. Nous incarnons un natif de Pandora entraîné par les humains, qui verra sa vie menacée par la guerre entre son peuple et celui des Na'vis. Pour se sauver, il sera lui-même changé en Na'vi, et cryogénisé pendant 15 ans. Le jeu commence à son réveil. Il devra apprendre à vivre tel qu'il est désormais, renouer avec ses origines et dompter la nature qui l'entoure. Mais aussi, il devra faire face aux humains, qui cherchent à vider Pandora de ses ressources, et de ses habitants.

Cette épopée sera essentiellement jouée en vue subjective, dans un monde ouvert somptueux. Côté graphismes et immersion, le résultat promet d'être splendide, notamment grâce au moteur maison d'Ubisoft : Snowdrop. La découverte et l'exploration tiendront une part majeure du jeu, bien que les vidéos publiées laissent aussi entrevoir un gameplay de combat intéressant.

Disponible sur PS5, XBox Seires X/S et PC, "Avatar : Frontiers of Pandora" se jouera principalement seul, bien qu'un mode coopératif à deux soit possible.