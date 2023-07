Twitter : "Arkunir" remporte le défi de "Mr Beast" et reverse l'argent à 30 millions d'amis

DÉPÊCHE — Fort de son expérience et de son petit million d'abonnés, "Arkunir" a remporté le dernier défi lancé par "Mr Beast", le plus gros créateur de contenu américain. Le jeune Français a ainsi gagné le prochain salaire Twitter de ce dernier, qu'il a déjà décidé de reverser à l'association 30 millions d'amis.

Le 14 juillet dernier, Mr Beast (22 millions d'abonnés rien que sur Twitter) écrivait : "Je donne mes prochains revenus Twitter à celui ou celle qui obtient le plus de likes sous ce tweet". Or, c'est la spécialité d'Arkunir, qui a répondu un simple point de ponctuation. 48 heures et 480 000 likes plus tard, il est déclaré vainqueur :

VICTOIRE. 🏆

Hahahahahah on les a éteint https://t.co/iX7irpqlRS — Arkunir (@Arkunir) July 16, 2023

Bien qu'on ne connaisse pas encore la somme que cela représente, on sait déjà qu'Arkunir a décidé de la reverser à l'association protectrice des animaux, qui fait part de sa gratitude sur son site. Son choix s'était déjà porté vers elle en 2021, lorsqu'il avait réalisé un "tour du monde sur Google Maps", surveillé par Emmanuel Macron lui-même. Il avait alors récolté 45 000 €.

Revenus sur Twitter

Mais, depuis quand gagne-t-on de l'argent sur Twitter ? C'est un des derniers coups d'Elon Musk. Le 3 février 2023, il promettait de partager les revenus publicitaires de l'oiseau bleu avec ses plus gros comptes, en fonction du nombre de publicités qui se cachent sous leurs tweets.

Après un peu plus de cinq mois, le 13 juillet dernier, Twitter a officiellement écrit : " Surprise ! Aujourd’hui, nous avons lancé notre programme Creator Ads Revenue Sharing". Plusieurs créateurs de contenus — triés sur le volet — ont été contactés par l'entreprise pour recevoir leur dû. Certains ont rendu le montant public. Ian Miles Cheong (662 000 abonnés), par exemple, aurait gagné pas moins de 16 000 dollars.

Selon un tweet de l'entreprise, la plus grosse somme a été récupérée par le compte "Internet Hall of Fame" (qui publie essentiellement des mêmes trouvés ailleurs), et elle s'élève à 107 000 dollars.