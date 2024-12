FoodWatch dénonce les arnaques liées aux produits de fêtes de fin d'année

Maison Montfort, Delpeyrat, Tipiak... Les fêtes de fin d'année approchant, l'ONG FoodWatch épingle une pelletée de marques et leurs produits particulièrement trompeurs afin de mettre en garde les consommateurs. Cerise sur le gâteau : chacun peut voter pour la "Casserole d'or 2024", soit la pire arnaque de l'année.

Paillettes et produits de fête mènent rapidement à des pratiques malhonnêtes. Dans un communiqué publié dimanche 8 décembre, FoodWatch explique que les marques gonflent les prix de leurs produits et les placent en rayon juste à côté de produits festifs, pour inciter à des "achats réflexes". Et de prendre un exemple limpide : "Placés à côté du foie gras ou du saumon, petits pots de confiture de figues ou d'oignon, de sel marin ou de citron, coûtent bien plus cher au kilo ou au litre que dans leur rayon habituel". Rien d'inhabituel, en somme, mais c'est toujours bien de le dire.

Comme le rapporte France Info, vient ensuite le problème des composants. Alors qu'en temps normal, demande oblige, les marques commencent à faire attention à la composition de leurs produits, la bride est lâchée pour Noël. Attention, par exemple au "bloc de foie gras de canard 'Gastronomique' au Sauternes de Maison Montfort", qui contient du nitrite de sodium (E250), alors que le foie gras "authentique" n'en contient pas. Par ailleurs, "on retrouve trop souvent de l'huile de palme dans les produits de fête pour remplacer le beurre dans la préparation des chocolats, feuilletés apéritifs et autres gâteaux de Noël", déplore FoodWatch.

Résultat, tout ceci donne suffisamment de matière à l'association pour organiser la "Troisième édition de la Casserole d'Or, l'élection la moins appréciée de l'industrie agroalimentaire".