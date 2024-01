Agricultrice… députée Renaissance et Nike la France

EDITO - La montagne que les médias font de la supposée révolte des agriculteurs, pour apeurer la ménagère de moins de 50 ans et, in fine, permettre au gouvernement "d'imposer" un nouvel impôt au peuple, et de réduire encore un peu plus les libertés publiques et privées ; cette montagne a accouché d'une souris (quoi que ?) mais nous avons été informés d'une excellente nouvelle.

Une agricultrice française va bénéficier de 300 euros nets d'augmentation par mois.

Et, s'agissant d'elle, ce n'est pas une promesse 100 % bidon faite par Gabriel Attal.

Non. Elle, c'est officiel. Pour de vrai. Voté par le bureau de l'Assemblée nationale !

La preuve en images :

Et attention !

Ce n'est pas une vidéo bidonnée, un “deepfake” fabriqué par un méchant complotiste dernier échelon.

Non : ce sont des images extraites du journal télévisé de TF1.

Vive la République !

Et comme l'écrivait Nahel, ce “petit ange” parti trop tôt, Assa Traoré et toute sa clique : “Nike la France !”