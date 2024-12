C'est mon choix ! (À propos de la nomination de Robert Kennedy Jr comme secrétaire d'Etat à la Santé et aux Services Sociaux

Oui. Donald Trump a tranché Exit Rachel Levine, né(e) « Richard », icône progressiste, qui pourtant incarnait on ne peut mieux à quel point le wokisme peut magnifiquement sublimer l'espèce humaine (la tirer vers le haut), « pour quiconque est sous l'emprise de produits hallucinogènes puissants. » (1)

Si ! Qu'importe que certains (de moins en moins nombreux) aillent encore le traiter d'homophobe, Donald Trump a nommé un homme, « un vrai », au poste de secrétaire d'État à la Santé et aux Services Sociaux (HHS : Health and Human Services). À la place de la « bielle » Rachel Levine, il a nommé Robert Kennedy Junior.

Et, c'est « exact » que, quand on regarde ces deux photos, il semble nettement plus crédible, l'ami Bobby, visuellement, que Monsieur/Madame Rachel Levine, pour ce qui est de savoir ce qui est bon pour la santé. Le régime et l’alimentation notamment. Et, sans doute également, la prise d'hormones œstrogènes (2) qui conduit à la modification d’état civil autre que celui que Dame Nature nous aurait donné à la naissance, par erreur ! Toutefois, les apparences étant souvent trompeuses, je vous propose d'affiner votre opinion, grâce à cette vidéo issue d'images officielles.

Des réactions à cette nomination pour le moins partialles !

Laurence Haïm, est la première à avoir réagi publiquement de la sorte à l'encontre de ce choix fort fait par Donald Trump. En effet, voici ce qu'elle a déclaré à ce sujet, sur X, le 14 novembre 2024, au mépris manifeste d'un « Ne jugez pas cette personne sur son physique. Laissez-la faire ses preuves », qu'elle avait probablement opposé, aux détracteurs ignominieusement sexistes qui s'étaient insurgés contre la nomination de Rachel Levine, le 26 mars 2021, on se demande encore pourquoi (3) :

« C’est officiel avec « MAHA Make American Healthy Again. » Cela avait aussi été dit depuis des semaines dans la campagne. L’image Kennedy restera toujours pour Trump plus forte que le complotisme et idées anti vax de Robert Kennedy. »

Ce fut en commentaire de ce tweet-ci de Donald Trump, posté le 14 novembre 2024 qui annonçait la nomination de RFK Jr :

« Je suis ravi d’annoncer la nomination de Robert F. Kennedy Jr. au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis. Pendant trop longtemps, les Américains ont été écrasés par le complexe alimentaire industriel et les sociétés pharmaceutiques qui se sont livrées à la tromperie, à la désinformation et à la désinformation en matière de santé publique. La sécurité et la santé de tous les Américains sont le rôle le plus important de toute administration, et le HHS jouera un rôle important pour aider à garantir que tout le monde sera protégé contre les produits chimiques nocifs, les polluants, les pesticides, les produits pharmaceutiques et les additifs alimentaires qui ont contribué à l’écrasante crise sanitaire dans ce pays. M. Kennedy rétablira ces agences dans les traditions de la recherche scientifique de référence et des phares de la transparence, pour mettre fin à l’épidémie de maladies chroniques et pour rendre à l’Amérique sa grandeur et sa santé ! »

Laurence Haïm est née pile 58 ans plus tôt, le 14 novembre 1966. Si elle était une humoriste spécialisée dans les blagues éculées et foireuses qui ne font rire que les salles vides, style « Arthur » (alias Jacques Essebag) ou Cyril Hanouna, nous pourrions en déduire que ce tweet est le cadeau digital que Madame Haïm s'est offert cette année pour son anniversaire. Mais malheureusement pour le journalisme et la politique, tel n'est pas le cas. Non. Laurence Haïm est une femme politique franco-américaine qui officie sur RTL, France-Inter, Canal+, I-Télé, LCI et sur XXL (4), et qui s'est engagée auprès d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017, comme porte-parole. Donc forcément, question authenticité irréfutable des informations véhiculées par la propagande étatique en matière de santé, elle sait de quoi elle parle. Elle a visiblement choisi de confondre journalisme et propagande tel que tous ces consorts fake checkers délivrent informations biaisées et polluées afin de contribuer à manipuler les décisions des gens. D’ailleurs, elle faisait partie de ceux qui s’étaient copieusement vautrés pour les prévisions des élections.

Néanmoins, je me suis senti obligé de lui répondre ceci : « Pour commenter et avoir quelque chose à dire, il faut travailler. Et cela commence par écouter les gens, analyser, et surtout @lauhaim ne pas confondre information et propagande ou opinion. C’est un des devoirs de la charte de Munich, que bien des médias ont trahi de manière constante, en confondant journalisme et propagande, et en ne disant pas la vérité à leurs lecteurs. En leur vendant l’opinion convenue. Triste réalité, mais la désinformation vient de personnes comme vous qui n’ont pas su prendre le temps de travailler et qui ont donc délivré une information incomplète et biaisée. »

Connaitre Robert F Kennedy Jr

À ce titre, j'invite Haïm, ainsi que vous tous à lire la tribune/analyse très complète de Corinne Reverbel « L'incroyable parcours d'un Kennedy pour restaurer la santé du peuple américain » afin de vous forger une opinion et pour comprendre que « si tant de personnes s'opposent à sa nomination, c'est qu'il dérange l'ordre établi ! »

Vous pourrez aussi compléter votre base factuelle par les interviews que Robert Kennedy a accordés à France-Soir qui demeure le seul média français à l’avoir interviewé dès le 29 aout 2020. C'était suite au discours qu’il délivra devant une foule impressionnante à Berlin. Un Kennedy de retour à Berlin pour une prise de parole hautement symbolique qui positionnait Kennedy en réel défenseur des libertés autour de la crise sanitaire : « c'étaient des gens qui veulent continuer de jouir des libertés ». Retrouvez la vidéo de son discours ci-dessous :

Ainsi que la vidéo de l’interview de France-Soir où Robert Kennedy Jr commentait non seulement le discours donné la veille, mais partageait aussi l'expérience qu'il avait vécue et ce qu'il voyait comme éléments de coercitions à venir.

RFK jr accordera une autre interview à France-Soir en 2022 pour développer son analyse face à l’ampleur de la crise dans laquelle l’occident s’est enfoncé en citant cette phrase qui résonne encore dans mes oreilles : « résistez, résistez, car une fois qu’ils ont le pouvoir, ils ne le rendent jamais ».

Analyse publiée dans l’ouvrage de RFK jr dont le Professeur Christian Perronne signât la préface. À cet égard, le professeur Perronne, lui-même auteur de trois livres « best sellers » sur la crise sanitaire, déclarait : « L’analyse de la gestion du Covid-19 faite par Robert Kennedy Jr est magistrale et exhaustive car, en bon avocat, il a listé des pages et des pages de références. Tout est sourcé. Ce livre fera date dans l’histoire et servira sûrement les magistrats qui seront chargés d’examiner cet immense scandale planétaire. » Aujourd’hui nominé pour prendre la tête de la HHS, RFK jr pourra donc suivre l’analyse qu’il s’est auto-livrée dans la mise en place de son programme. Analyse qui aura donc convaincu le président Donald Trump.

J'ajoute ici ceci à cela, en guise de conclusion, à l'attention de Madame Haïm et consorts, ces détracteurs pareillement ultra-virulents à l'endroit de Robert Kennedy Junior, non pas intrinsèquement contre le fait qu'il a été nommé secrétaire d'État américain à la santé, mais viscéralement contre ce qu'il a annoncé comme étant l'action qu'il va mener à ce poste :

« Quel scandale à ce point retentissant, craignez-vous d'être révélé par l'administration Trump 2024, pour que vous fustigiez par avance et avec une véhémence assise sur rien de concret, les annonces qui ont été faites à ce sujet par les principaux intéressés ? Les preuves irréfutables que vous avez menti. Que vous avez délibérément cautionné des éléments factuels véhiculés par la propagande étatique que vous saviez totalement faux et hautement dangereux pour la santé des Français ? »

L'année 2025 apportera sans doute la réponse à cette question. Alors vivement l'année prochaine !

