Robert F. Kennedy Jr calomnié sur tous les médias officiels, qui devraient l’encourager à défendre notre santé et notre alimentation !

Dénoncer une corruption extrêmement lucrative expose à la diffamation, et aux calomnies et menaces. Le cas de Robert Francis Kennedy Jr. en constitue un très bel exemple.

Depuis que Trump l’a pressenti comme ministre de la Santé, les diffamations et /ou calomnies ont redoublé tant sur les journaux que sur les radios publiques[1] [2] [3] [4] [5] [6], les plus fréquentes étant : « antivax » « sans expertise scientifique » « complotiste » « conspirationniste », « un danger pour la science et la santé » « un promoteur de thérapeutiques fallacieuses lors du covid »…

En violation de la Charte de l’éthique des journalistes[7], aucun de ces articles calomnieux n’a donné d’argument précis, ni n’a sollicité l’avis du mis en cause.

Ayant personnellement rencontré Robert Francis Kennedy Jr. dont j’ai pu apprécier le courage et la rigueur, et étant resté en relation durant la plandémie[8] , je me permets ici de répondre à ces accusations infondées pour instruire ces journalistes paresseux ou ignorants (je n’ose pas croire qu’ils seraient parfaitement informés et seulement corrompus).

Parcours de Robert F. Kennedy Jr

Son enfance fut émaillée de drames au cœur du pouvoir, neveu du Président John F Kennedy assassiné en plein combat contre l’état profond et fils du frère du président, Robert Kennedy ministre de la Justice sous JFK ayant tenté de poursuivre sa lutte contre la corruption et assassiné à son tour.

Ces tragédies ne purent que laisser des traces indélébiles et il devint un brillant avocat, s’intéressant depuis toujours à l’environnement et à la santé qui lui est intimement lié. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé pour l'ONG écologiste Natural Resources Defense Council. En 2018, il a obtenu la condamnation de Monsanto à payer 290 millions de dollars à Dewayne Johnson pour dissimulation sur le risque cancérigène du glyphosate [9][10]. Il a été très actif dans la dépollution de la rivière Hudson et a lancé un mouvement mondial pour la protection des cours d'eau[11]. Son travail dans la lutte contre la pollution par le mercure l'a conduit à s’intéresser à la sécurité des adjuvants des vaccins comme le thiomerosal [12].

Lors de la crise du covid, il a dénoncé les mensonges des médias, les manipulations des dirigeants [13] et l’atteinte aux libertés.

Durant sa longue carrière, il a publié de nombreux articles et quelques livres [14] [15] [16] [17] où il dénonce des scandales, et propose des solutions pour y mettre fin.

Et, depuis que Trump l’a nommé, il s’est engagé à rendre la santé aux Américains !

Robert F. Kennedy n’est pas un antivax, mais un vaccinoprudent.

Pour démentir les accusations dont il est l’objet. il a récemment déclaré : « nous n’allons priver personne de vaccins… Si les vaccins fonctionnent pour vous, vous devriez pouvoir les obtenir. Et, je veillerai à ce que cela soit le cas. »

Mais les gens doivent pouvoir faire un choix éclairé. Ils doivent donc disposer de données scientifiques fiables qui leur indiquent le risque et les avantages de ces produits, en particulier lorsqu'on leur ordonne de les utiliser. »

« 76 millions d'enfants par an doivent les utiliser. Et ce sont des enfants en bonne santé. C'est donc le seul produit médical qui est administré à des personnes en bonne santé. Il faut qu'un produit comme celui-là soit très solide, pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque, il n’existe donc aucun vaccin de ce programme, parmi les 72 vaccins, qui ait jamais fait l’objet d’une étude de sécurité préalable à l’homologation, contrôlée par placebo, contre un véritable placebo… Cela signifie que personne ne sait quels sont les profils de risque de ces produits. Et, personne ne peut vous dire si ce produit évite plus de problèmes qu’il n’en cause. »[18]

En réalité, ce qui inquiète l’industrie et ses représentants est sa volonté affichée d‘imposer la suppression des conflits d’intérêt des experts, la transparence des essais précédant la mise sur le marché et la reconnaissance des complications post vaccinales observées dans le monde réel. Il souligne depuis de nombreuses années les insuffisances, les biais et les conclusions souvent douteuses de ces essais et la trop grande bienveillance confinant à la complicité dont font preuve les agences officielles à leur égard.

RFK Jr a clairement défini ses ambitions :« ce que je ferai… c'est que je m'assurerai que ces études soient réalisées, que les comités qui approuvent ces produits soient composés de personnes qui ne soient pas chargées de conflits d'intérêt. C'est donc de la vraie science, que les personnes soient désintéressées et que les médecins, les patients et les Américains sachent exactement quels sont les risques et les avantages de chaque vaccin et puissent prendre une décision rationnelle. »

La lutte de R.F. Kennedy Jr contre les conflits d’intérêts et la capture des agences

Un conflit d’intérêt[19] apparait quand le jugement d'un professionnel sur un sujet d'intérêt général (démarche diagnostique, utilisation d'une thérapeutique) est altéré par un sujet d'intérêt particulier (gain financier. Cela se produit lorsque la personne a la possibilité de tirer profit de ses actions ou décisions à l’insu et au détriment de la partie à laquelle elle doit fidélité. Parfois, il n’est pas nécessaire qu’un avantage réel soit obtenu ; la simple possibilité que les actions ou décisions d’une personne puissent être influencées par des intérêts personnels crée un conflit.

Les enjeux financiers considérables expliquent la très grande fréquence des conflits d’intérêts des experts des agences en santé, comme le justifient publiquement les avocats de l’industrie qui prétendent : « Un bon expert médical sans lien d'intérêt, ça n'existe pas ! » [20] ou Mme Buzyn[21]notre ancienne ministre, très liée à l’industrie pharmaceutique, : « vouloir des experts sans aucun lien avec l’industrie pharmaceutique pose la question de la compétence des experts[22]. »

Le financement partiel des agences par l’industrie et les liens d’intérêts de la plupart de leurs experts aboutissent souvent à sa « capture règlementaire », situation dans laquelle l’organisme de régulation, créée pour défendre les intérêts du public, sert les intérêts de l’industrie qu’il est censé réguler. La capture réglementaire traduit une défaillance de l'État, qui laisse produire des recommandations ou des normes contraires à l'intérêt de la population. Les agences publiques subissant une capture règlementaire sont appelées « agences captives ».

R F Kennedy Jr a tristement constaté « « Les agences de santé publique sont devenues les marionnettes des industries qu’elles sont censées réglementer. »

Il n’est pas le seul à dénoncer la capture des agences : le Sénateur Ron Johnson a accusé les agences d’un manque de transparence « consternant » et a déclaré que le refus des agences de remettre des documents intacts « entrave la surveillance du Congrès et a mis en danger la santé publique ».

Trump a demandé à son ministre de la santé de « débarrasser les agences sanitaires de la corruption et des conflits d’intérêts » et de les « ramener à l’étalon-or de la science et de la médecine fondées sur des données empiriques et des preuves »

Obtenir la transparence et rediriger l’action des agences vers leur raison d’être, la sécurité sanitaire de la population constitue un véritable défi pour R F Kennedy Jr. mais on peut être sûr qu’il s’y emploiera de toutes ses forces.

Lors du covid, RFK jr s’est montré scientifique contrairement à ses diffamateurs.

En 2020, à Berlin, pour défendre les libertés suspendues par les confinements, il a déclaré : « Les gouvernements aiment les pandémies, et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu’ils aiment la guerre. Parce qu’elle leur donne la possibilité d’imposer à la population des contrôles que celle-ci n’accepterait jamais autrement. ».

Ses affirmations sur le confinement, les masques et les pseudo-vaccins ont été qualifiées de fake news par Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui a supprimé les comptes de son association Children’s Health Defense, pour « violations répétées de nos politiques sur le Covid-19». Depuis, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déploré les « pressions » exercées par le gouvernement Biden pour « censurer » certains contenus liés à la COVID-19 !

La justesse de la position résolument anti-confinement de RFK Jr a depuis été démontrée par plusieurs centaines d’études [23] et illustrée par les chiffres des nouveaux cas quotidiens rapportés par l’OMS comparant la Belgique confinée et les Pays-Bas non confinés.

Il avait de même affirmé que « les vaccins n’empêchent pas d’attraper le covid ni de le transmettre », fait maintenant clairement démontré par les chiffres officiels de l’OMS :



Il avait aussi craint que « les pseudo-vaccins covid ne protègeraient pas des formes graves ni de la mort » ce qui est depuis confirmé par les courbes de décès déclarés à l’OMS.

Et c’est sa clairvoyance envers les mesures sanitaires délirantes prises lors du covid que ses détracteurs utilisent pour prétendre qu’il n’aurait pas l’esprit scientifique !

« Rendre l’Amérique saine à nouveau »

En 2022, d’après le CDC[24], 20,7 % des six à 11 ans, et 22,2 % des 12 à 19 ans américains souffrent d’obésité et 54 % des enfants et des jeunes adultes souffrent de maladies chroniques qui entraînent la prescription de médicaments à vie : « il n’y a rien de plus rentable pour une grande partie du système de santé qu’un enfant malade ».

Parmi les tâches que Trump lui a confiées figure : « mettre fin à l’épidémie de maladies chroniques avec des impacts mesurables d'ici à deux ans ». Pour y arriver, il souhaite redéfinir les directives alimentaires et les programmes fédéraux qui financent les aliments ultratransformés, s'attaquer aux subventions agricoles, et interdire certains pesticides déjà bannis par les pays européens.

Pour y parvenir, il disposera de la tutelle du Center for Disease Control, qui a géré si mal la crise covid, et de la Food and Drug Administration qui délivre les autorisations de mise sur le marché des médicaments et réglemente l'alimentation.

Il est devenu le leader incontesté d’un mouvement en plein essor pour la « liberté médicale », MAHA, "Make America Healthy again" qui associe une résistance aux mesures de santé publique mal fondées et une profonde méfiance à l’égard de l’industrie et à une adhésion et aux aliments naturels.

Parviendra-t-il à atteindre des objectifs aussi ambitieux ?

Réussira-t-il à vaincre les obstacles innombrables que les industries de la santé et de la nourriture industrielle et leurs complices vont créer pour garder leurs parts de marché ? On peut espérer que sa détermination et l’aide du président Trump ainsi que celles des citoyens seront décisives et que son exemple inspirera des politiques en France où la corruption cause des dégâts similaires.

Pour des informations détaillées sur ses combats, ne manquez pas de lire les livres récents (ou non) de RF Kennedy.







