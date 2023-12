Le tir aux pigeons

EDITO - Version “l'armée la plus morale du monde”, dixit Meyer Habib,député français à la double nationalité franco-israélienne, élu de la huitième circonscription des Français de l’étranger (comprenant plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël) qui s'y connaît en discours propagandistes, coups bas et violences, son casier judiciaire en témoignant (1).

“Pigeons” dans les deux sens du terme. La population israélienne, toutes confessions confondues, est (avec les Australiens et les Néo-Zélandais), parmi celles qui ont le plus subi la dictature Covid, bernée le plus massivement par son gouvernement, et brimée le plus sévèrement. Et même utilisée comme des cobayes, à raison de quatre doses (série en cours) par personne et toutes catégories d'âges confondues, pour 95% des habitants d'Israël.

Voici un nouvel exemple de “la moralité suprême de Tsahal”, que Meyer Habib voudrait rendre “incontestable” sur le territoire français. Rappelons que dès 2019, notre député des Français de l'étranger avait proposé un amendement à la loi Avia (contre la haine en ligne), criminalisant l'antisionisme, et donc, indirectement, la politique d'Israël, ce qui avait à l'époque été vivement critiqué. Un appel de 127 intellectuels juifs s'alarmant de cet amendement restreignant la liberté d'expression avait été, à ce sujet, adressé aux parlementaires. L'amendement Habib avait bien entendu été rejeté début juillet 2019...

Tsahal tue trois otages israéliens torses nus agitant un drapeau blanc et appelant à l’aide en hébreu. Cela s’est passé le vendredi 15 décembre 2023.

“L'un d’entre eux agitait un drapeau blanc en signe de reddition”, a déclaré un responsable militaire.

Qu'importe. Deux de ces trois otages ont été tués immédiatement, le troisième, blessé, a crié à l’aide en hébreu, en vain, avant d’être abattu.

Ces trois “dangereux terroristes” (coupeurs de têtes et mangeurs d'enfants), ont été identifiés comme étant Yotam Haim, 28 ans, Alon Shamriz, 26 ans, et Samer Talalka, 25 ans.

Quelle excuse officielle les autorités israéliennes ont avancé pour expliquer ce crime de guerre, ce triple assassinat ?

Deux jours plus tôt, les soldats israéliens avaient repéré un bâtiment voisin sur lequel étaient inscrits les mots “SOS” et “Au secours ! Trois otages”... mais avaient cru qu’il s’agissait d’un piège.

Mince ! C'est ballot !

Malheureusement, il semblerait bien que cela ne soit pas la première fois, loin s'en faut, que Tsahal se livre à ce genre de ball-trap. D'après Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN (Democracy for the Arab World Now”), “des milliers de Palestiniens ont décrit comment Israël tire sur des gens désarmés qui ne représentent aucune menace. Mais ce n’est que lorsque cela arrive à des Israéliens que les gens le croient. Nous avons rédigé un rapport il y a quelques années spécifiquement sur le fait qu’Israël tire sur des habitants de Gaza qui agitent des drapeaux blancs.”

Le centre d’information israélien pour les droits de l’homme dans les territoires occupés, B’Tselem, a, quant à lui, tweeté ceci :

“Le droit humanitaire international (et les principes moraux fondamentaux) interdit de tirer sur toute personne qui se rend et porte un drapeau blanc, qu’elle soit combattante ou non, quelle que soit sa nationalité ou sa religion.”

Enfin, de ce drame, Owen Jones, chroniqueur du Guardian, a tiré la conclusion suivante :

“Trois otages israéliens manifestement désarmés, torses nus, criant en hébreu et agitant un drapeau blanc ont été abattus par les troupes israéliennes. Les civils palestiniens n’ont donc aucune chance.”

Si on n'a nul parti pris, on peut difficilement lui donner tort...

(1) Lors d’un rassemblement du FN en 1988, des éléments du Betar, mouvement sioniste radical, auquel Meyer Habib appartenait alors, entreprit, lors d’un rassemblement du Front national, une expédition punitive qui fit huit blessés. L'un d'entre eux resta dans le coma plusieurs semaines. Habib fut condamné à deux ans de prison avec sursis. Preuve de la gravité des faits, les victimes furent dédommagées par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme (source : L'Obs, 1er décembre 2023).

(2) J'aimerais qu'un jour, on m'explique la justification véritable, s'il en existe une, de cette hérésie, une explication rationnelle autre que celle à laquelle, en l'état, elle est rattachée : le droit du sol. “Illumination” des penseurs des Lumières en 1789, dont l'un d'entre eux, Montesquieu, a néanmoins contesté alors le bien-fondé en ces mots : “Le droit du sol est l'incongruité juridique suprême qui consiste à appeler une vache ‘un cheval’, au prétexte qu'elle est née dans une écurie.”