Dissolution, référendum : question à Emmanuel Macron 

Monsieur le président de la République,

Vous êtes, sauf erreur de ma part, le seul chef d'Etat de la Ve République à avoir apposé sur l'emblème de sa présidence la croix de Lorraine chère au général de Gaulle.

Comme vous le savez, le fondateur de la Ve République n'avait de cesse de vérifier la légitimité de son pouvoir en recourant, quand les circonstances l'exigeaient, à la dissolution de l'Assemblée nationale ou au référendum, mettant en jeu à chaque fois sa responsabilité devant le peuple en lui posant la question de confiance.

Ainsi a-t-il démissionné au soir du référendum du 27 avril 1969 quand, sur un sujet capital (la régionalisation et la fusion du Sénat et du Conseil économique et social), le peuple français lui a répondu : "Non".

Puisque vous avez cru devoir placer votre mandat sous l'égide de la croix de Lorraine, et alors que vous ne disposez pas d'une vraie majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir la politique de votre gouvernement, est-ce que vous ne pensez pas le moment venu de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale ou de recourir à un solennel référendum vous permettant de poser, à votre tour, la question de confiance au peuple français ?

La grande querelle de la légitimité serait de la sorte tranchée de la manière la plus indiscutable qui soit. C'est de Gaulle qui l'affirmait : "La République, c'est le peuple, et on n'est pas la République quand on n'a pas le peuple avec soi".

Alain Tranchant est ancien délégué départemental de mouvements gaullistes en Vendée et Loire-Atlantique et président-fondateur de l’Association pour un référendum sur la loi électorale.