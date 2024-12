La France se Trump

OPINION -

Apres avoir effectué sa longue marche, commencée en 1934, Mao a reconquis l’ensemble du territoire continental de la Chine. En décembre 1949, Tchang Kaï-Chek et son armée doit se réfugier dans ce qui était une province périphérique lointaine et secondaire : Formose.



Aux Etats Unis d’Amérique, les néoconservateurs, assommés par la victoire de Trump, apeurés par la vision des représailles et des conséquences de leur gestion antidémocratique du pays, du monde même, vont devoir eux aussi, trouver terre d’exil. L’Afrique trop tard, l’Asie trop tard. La seule partie du monde vassalisée où les néoconservateurs pourront continuer à régner c’est l’Europe. Et en Europe, quel est le pays à l’aplaventrisme avéré, aligné, vassalisé ? La France. C’est donc dans ce nouveau Formose parisien que la machine de guerre néoconservatrice pourra poursuivre sa politique belliciste, en s’appuyant sur l’OTAN d’une part et en phagocytant l’industrie militaire française d’autre part. Ce petit groupe résistant, surarmé, surentrainé et surtout surmotivé utilisera toute la violence financière pour reconsolider une stratégie politique et militaire, construite sur la corruption des politiques et un contrôle médiatique fondé sur la censure et l’oligarchie clanique. Les Néocons sauront faire face aux vents mauvais de la France comme la Chine Nationaliste c’était imposée aux peuples autochtones de Formose. Bienvenue chez nous ! Bienvenue en France !



Aux Etats Unis le « canular » climatique va s’arrêter. Le balancier revient puissamment. Les amoureux de la voiture électrique et de l’éolienne vont devoir déménager leurs narratifs vers un pays plus à l’écoute (aux ordres). Mais d’où va-t-on pouvoir prophétiser l’anthropisme du CO2, La sécheresse humide ? La France, et son aéropage d’écologistes convaincus perclus d’intérêts privés vous accueille. Bienvenue en France à bicyclette.



Aux Etats Unis l’AIPAC va devoir faire disparaitre toute preuve de collusion avec les membres du Sénat et de la chambre de représentants. Tout est à refaire. Sans doute que bon nombre d’influenceurs devront s’éloigner temporairement des USA. Sans doute cherchent-ils une nouvelle terre d’accueil. Bienvenue chez nous ! Bienvenue en France !



Blackrock et les autres fonds de pension vont devoir changer leur politique économique aux Etats Unis d’Amérique. Là-bas, fini les profits exorbitants sur l’alimentation et la santé. Terminé ! America first. Terminé aux USA, mais pour le reste du monde, au contraire carte blanche… Mais où donc ces prédateurs économiques vont bien pouvoir continuer leur croissance métastasique ? Pas en Russie, raté ! Pas dans le Sud Global et les BRICS. Pas en Afrique. L’Ukraine, c’est en cours. Restent l’Amérique du Sud au sens Monroe, et, l’Europe. Et en Europe quel est le maillon faible : La France endettée, à la dérive, et dirigée par les copains de Rothschild et consorts. Bienvenue chez nous ! Bienvenue en France !



Aux Etats Unis, le Wokisme « lobotisé » a du souci à se faire. La reprise en main de l’éducation et la promotion de la famille retrouvées va faire couler beaucoup de Rimmel. Ou donc ces décatis vont bien pouvoir continuer à faire de l’entrisme, du « genrisme », du prosélytisme ? La France de Macron a toujours su montrer son attachement aux valeurs de la Société Ouverte de SOROS, du WEF. Soyez les Bienvenu(e)s chez nous ! Bienvenue en France !



Aux Etats Unis, Hollywood est aux abois. Entre autres, les affaires Epstein et P. Diddy vont provoquer l’effondrement du pacte de sang autour de ce microcosme multimilliardaire du Chaud Bize. Leur restent l’overdose ou Overlord. La France a su, lors de l’ouverture des JO, montrer sa bienveillance envers cet univers pédo-satanique ! Bienvenue chez nous. Bienvenue en France.



En définitive, pour la France, cette élection historique risque bien de sceller définitivement nos chaines. Globalement, nos maîtres, mauvais perdant, pourraient bien décupler leur prédation sur notre beau pays.

Opération Paperclip en retour ?