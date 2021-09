La religion sanitaire pharmatéiste, déjà trois milliards de convertis !

TRIBUNE - L’apôtre St Macron évangélise La France

« C’est en l’an 5 avant notre seigneur, que Dieu-BIGPHARMA choisit le saint-homme qui allait répandre la parole dans la nation de Marianne la païenne. Cette nation indisciplinée que le monde entier regardait en modèle de liberté, devait être évangélisée en première pour sauver tous les peuples de Satanovid. C’est Emmanuel Macron qui fut chargé de ce qui était la plus dure des missions : celle de convertir rapidement tous ces païens gaulois avant qu’ils ne s’éveillent du profond sommeil dans lequel ils étaient plongés, avant que le démoniaque Coq ne les réveille et ne les perde dans la fausse idée qu’ils peuvent vivre indépendamment de Dieu. C’est donc avec l’aide de ce dernier, que le jeune apôtre sauva des millions de païens grâce à la sainte aiguille et au providentiel QRcode […] » Extrait de l’Evangile de St Pfizer, l’an 26 ap. QRcode

Au nom du Pèse, du Fisc et de la Sainte Aiguille…

Il est amusant de remarquer que Emmanuel Macron, le principal instigateur de cette religion d’un nouveau type, possède de par sa formation religieuse et de par sa famille, la double appartenance à la fois religieuse et médicale. Bien qu’il le cache, Emmanuel Macron est chrétien, il fut formé à l’école jésuite de la Providence, il fut même membre de la rédaction de la revue Esprit. Coté médical, la famille Macron n’est pas en reste : ses deux parents sont médecins, alors que ses frères et soeurs travaillent aussi dans le domaine de la santé. Sa belle fille, Christelle Auzière, travaille quant à elle chez Sanofi Pasteur.

L’opération d’évangélisation pharmacienne débute en mars 2020, c’est par une formidable stratégie et une propagande omnipotente, que St-Macron et ses compères apôtres du reste de la planète réussirent à convertir des millions d’athées, à leur insu, à une nouvelle religion qui ne dit pas son nom, la religion sanitaire et son culte pour BIG Pharma. Après le monothéisme judéo-christiano-islamique, voici le pharmathéisme.

Au XVIIIe siècle, l’ancien régime était une dictature religieuse, au XXIe siècle le nouveau régime sera-t-il une dictature sanitaire ?

Voici dix points communs entre monothéisme et pharmathéisme :

Dieu l’unique est au-dessus de toutes les lois, l’autorité sanitaire est au-dessus de toutes les lois y compris les Droits de l’Homme, et c’est en grande partie grâce à son clergé médical :

1 - Le clergé

L’Autorité religieuse toute puissante => L’Autorité sanitaire toute puissante

Les Évêques ou le pape faisaient la loi => Les Spécialistes qui passent à la télé font la loi

Les Prêtres/Curés => Les Médecins

La Soutane => La Blouse blanche

2 - Les adeptes : croyants => patients

Les citoyens deviennent des patients, ce qui permet de court-circuiter les droits du citoyen.

Signe de reconnaissance religieux : la Croix => le Masque

Rituels religieux : faire le signe de croix avant d’entrer dans l’église => Se laver les mains au gel hydro-alcoolique avant d’entrer dans un lieu public.

Le croyant prie => Le patient porte le masque, se lave les mains 15 fois par jour et reste à distance des autres (citoyens) patients.

3 – Le culte du sauveur Jésus => Vaccin/Passe Sanitaire QRcode

Les croyants veulent sauver leur âme de l’enfer, les patients veulent être sauvés de la maladie. Face à ces deux peurs, Jésus et BIG Pharma sauvent. Mais voilà, pour être sauvé il faut renoncer à certaines libertés. La mise en servitude de l’adepte s’obtient lorsqu’il renonce à sa liberté (confinement, passe, QRcode), la religion maquille alors le renoncement en acte nécessaire à la survie, ou mieux en acte vertueux et altruiste. Ne pas être vacciné, c’est risquer de contaminer les autres, il est altruiste de se vacciner. Ne pas être chrétien c’est la voie du diable, c’est risquer d’influencer les autres à emprunter cette voie qui mène en enfer, il est donc altruiste d’être chrétien. Dans les deux cas, être adepte, c’est contribuer à sauver les autres, c’est vertueux.

Le culte du sauveur est une formidable stratégie de conversion religieuse, il permet d’installer une pensée unique au nom du bien commun, il permet l’instauration d’une dictature au nom du bien.

4 – L’ennemi invisible

Démon => Virus

Pour un gouvernement, faire la guerre à un ennemi invisible, c’est très pratique : ça permet d’accuser n’importe qui, et de prolonger un état d'urgence aussi longtemps que souhaité. À l’époque chrétienne, les gens croyaient aux démons et à la sorcellerie, mais ce n’était qu’une manipulation de l’Église, une stratégie pour criminaliser les opposants politiques, que l’on accusait de pactiser avec le démon. On avait même inventé l’histoire de la possession, ce qui permettait de justifier la peine du bûcher, la croyance d’alors était que pour tuer le démon, il fallait brûler vive la personne possédée. Aujourd’hui pour mater les opposants, il suffit de les accuser d’être porteurs du nouveau démon : le virus.

Prenez par exemple le groupe de rap IAM : ils ont osé s’opposer au passe sanitaire et à la vaccination obligatoire, que des paroles hérétiques et païennes ! La nouvelle Église pharmacienne n’a pas tardé à réagir, en les accusant d’être possédés par le virus : un test PCR positif et hop, à l’isolement pendant dix jours les rebelles ! Le tout quatre heures avant le début de leur concert, qui fut annulé pour cette raison, tout comme les suivants.

5 – Infantilisation

Tous les curés nous appelaient « mon fils », et nous devions les appeler « mon père ». Un patient est réduit à l’état d’enfant vis-à-vis de son médecin de qui il attend soins et directives…

6 – Liberté conditionnelle

Des serfs attachés à la Terre => Des patients dépendants du QR code

La population était paysanne en grande majorité, et avec leur statut de serf, il était impossible pour les paysans de prétendre à toute forme de propriété ou de liberté, ils n’étaient pas autorisés à quitter le territoire de leur seigneur.

7 – Surveillance



La confession permettait aux prêtres de recueillir de nombreuses informations confidentielles concernant le croyant => Pour un patient, le QR code nécessaire à la circulation révèle des informations de santé confidentielles.

8 – Inquisition



Aujourd’hui, les médecins qui disent la vérité sont des rebelles face à BIG pharma, avant c’était les médecins païens (les druides et druidesses) qui étaient rebelles face au christianisme. On les calomnia en les traitant de sorciers et de sorcières.

L’ordre des médecins est le grand inquisiteur moderne, c’est lui qui a pouvoir de radier les médecins païens. Il est bon de rappeler que l’ordre des médecins a été instauré par le régime de Pétain lors de la collaboration, et que bien qu’il fut maintes fois refusé en régime démocratique les années précédant la guerre, il ne fut jamais envisagé de le supprimer, malgré son origine nazie.

9 – Inégalité en droits



Les non chrétiens, c’est à dire les païens, n’étaient pas considérés comme des hommes, car on considérait qu’ils n’avaient pas d’âme et qu’ils brûleraient en enfer. C’est pourquoi, quand ils n’étaient pas convertis de force, ils étaient utilisés comme esclaves.

Les non pharmathéistes, c’est-à-dire les sans QR code, n’ont pas le droit d’aller se faire soigner à l’hôpital, pas le droit de rentrer dans la majorité des lieux publics, etc. Un traitement qui fut d’ailleurs réservé aux juifs lors de la collaboration avec les nazis.

10 – La dictature

Notre démocratie est en train d’être remplacée par une dictature pharmacratique, c’est un retour maquillé vers l’ancien régime. Les croyants voulaient sauver leur âme, les patients veulent sauver leur corps. La religion sanitaire a permis de contourner le droit démocratique au nom de l’urgence sanitaire. Nous étions des citoyens, nous sommes désormais des patients, de l’État de droit nous sommes passés à l’État hospitalier.

La religion sanitaire a réalisé un coup d’État anti-démocratique d’une puissance inouïe : trois milliards de convertis en un an et demi ! Les prophètes monothéistes sont des tortues à coté. La nouvelle religion a bénéficié du progrès technique et de la centralisation du monde.

AMEN ! (Ton bras)

Article inspiré de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kEpnQJoc_sI