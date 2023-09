Lampedusa et l’Ere du Talentisme. Gérer c’est prévoir mais le pire n’est jamais certain  !

Alors que l’Allemagne vient d’annoncer son refus d’accueillir de nouveaux migrants, la situation à Lampedusa fait la une de bien des émissions depuis plus d’une semaine. Peut-on comparer cela à une invasion, puisque les arrivées depuis une semaine sont largement supérieures au nombre d’habitants de l’Ile en question ? En effet, les images saisissantes d’une flotte ou meute de zodiacs de type militaire ressemblent fort à un débarquement orchestré pour investir une place forte.

Certaines vidéos sur Internet montrent des gens, presqu’exclusivement des hommes, désirant venir en France pour bénéficier des aides sociales et éventuellement trouver un travail. A titre d’exemple un petit extrait vidéo : « je veux venir en France, il y a l’aide sociale ! Je le sais car on en parle partout à la télévision. »

La première question que je me pose est : comment se fait-il que personne n'évoque l'organisation de cette "invasion" et ces transferts ? Afin de mener à bien une telle opération, il parait nécessaire d’avoir une organisation puissante qui demande en outre d’être programmé avec une stratégie correspondante.

La seconde question qui découle de la première est « Pourquoi » ?

Dès lors, il me parait intéressant de se reporter à l’Agenda 2030 de l’ONU (Organisation des Nations Unies) et du programme de Davos sur la grande réinitialisation : « Vous ne posséderez rien mais vous serez heureux ».

La mondialisation financière qui est à l’origine de ces programmes est très puissante et claire sur un certain nombre de sujets. Certains extraits du livre de Philippe de Villiers l’illustre bien « J’ai tiré sur le fil et tout est venu » pour le comprendre :

Et, contrairement à ce que prétend le Ministère Polonais des Affaires Etrangères, Arkadiusz Mularczyk, il est peu probable que ce soit la Russie qui ait organisée ces arrivées .

Cependant, les Déclarations de Frontex sur le sujet apporte un éclairage instructif : « Soros et ses ONG favorisent le trafic des migrants. » Cette affirmation n’est pas issue de médias Russes, mais de PressAfrik qui, devrait être vraisemblablement assez au courant de l’organisation. Cet article est d’autant plus intéressant qu’il fait le lien entre les ONG en question et les puissances financières.

Qui sont ces puissances financières ?

Il faut savoir que BlackRock , Vanguard et State Street possèdent 88% du S&P500, ce qui représente 88% des plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines, et pas uniquement. D’ici 2030 , ils seront propriétaires de 60% des maisons individuelles unifamiliales aux USA . Ils contrôlent l’ultra majorité des flux financiers, des médias conventionnels, la plupart des lobbyistes, l’Union Européenne et les politiciens qui leur obéissent.

Stève Moradel analyse la situation, en particulier sur leur activité de conseil des institutionnels et les Etats « BlackRock et Vanguard : les nouveaux maîtres du jeu. »

En stratégie, comprendre les objectifs (de ces puissances financières) passent nécessairement par l’analyse des actionnaires de ces entités et des bénéficiaires ultimes. Curieusement, l’information reste très opaque, alors qu’elle devrait être transparente, ne serait-ce que pour respecter les règles inhérentes aux marchés financiers.

Prenons BlackRock, une des plus grosses institutions financières au monde. WIkipedia en donne un tout petit aperçu. On y retrouve Vanguard avec 5,67% du capital en 2020. Les structures de Vanguard sont plus complexes car ce sont les fonds et leurs actionnaires qui deviennent de fait actionnaires de Vanguard. Le serpent qui se mord la queue.

Parmi les actionnaires de BlackRock, on trouve Georges Soros, fondateur de l’OPEN SOCIETY, une ONG réputée pour favoriser l’immigration en provenance d’Afrique dans l’Union Européenne, ce qui est même l’objet de son existence !

« Les Open Society Foundations soutiennent des groupes qui travaillent sur un large éventail de questions affectant la sécurité et le bien-être des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. »

A mentionner également que MOAS (Migrant Offshore Aid station), une autre organisation non gouvernementale, fondée par un dénommé Christipher Catrambone fondateur de TangiersGroup qui propose des assurances contre le kidnapping, le terrorisme ainsi que des assurances décès et invalidité aux journalistes et contracteurs militaires. Le thinktank Gefira explique qu’il aurait travaillé avec BlackWater et s’interroge sur l’origine de sa fortune faite avant 30 ans ainsi que le réel rôle de MOAS. Précisions que BlackWater travaille avec l’état américain et est pour les Etats Unis l’équivalent de Wagner pour la Russie.

L’opération de Lampedusa est en cela une opération que l’on peut assimiler à une opération militaire et il faut ajouter que MOAS est elle-même financée par les organisations de SOROS comme Moveon.org maison mère de Avaaz.org à hauteur de 500 000€ .

Quelle est la position et la réaction de l’Union Européenne sur ces ONG ?

Tout d’abord l’UE contribue à leur financement. En second lieu, la récente annonce de Georges Soros de quitter l’Europe a mis beaucoup de journalistes en émoi, comme ceux du Monde.

L’influence de ces ONG s’étend à de nombreux domaines évoqués précédemment dans un de mes articles « L'étonnant rôle des ONG et des sociétés philanthropiques en temps de crise(s), deuxième partie : cachez ces projets de loi que vous ne devez pas voir. »

« En 1997, l’ONG Open Society fonde l’Open Society European Policy Institute (OSEPI). Selon l’observatoire du lobbying LobbyFact, l’OSEPI “s’efforce d’influencer et d’informer la prise de décision sur les lois, les politiques, le financement et l’action extérieure de l’Union européenne”. En 2021, ce véritable "bras armé" dédié à la pratique du lobbying a assisté à 95 réunions de haut niveau auprès de la Commission européenne : une grande capacité d'influence. »

Mais ces influences ne concernent pas que l’immigration. L’influence de Georges Soros s’étend aussi sur Ursula Von der Leyen et le domaine financier avec en particulier l’approbation très officielle de la mise en place d’obligations perpétuelles pour financer la reconstruction et le développement de l’Union Européenne. Ceci n’est en soit pas étonnant eu égard sa qualité d’actionnaire d’un groupe comme Black Rock.

L’Open Société de Soros était d’ailleurs au coté de la France et d’Emmanuel Macron en tant qu’organisateurs institutionnels du sommet pour le « nouveau Pacte Financier Mondial ». Sommet qui s’est tenu au Palais Brogniart à Paris les 22 et 23 juin derniers.

Alexander Soros, successeur nommé de son père, est d’ailleurs un habitué de l’Elysée. Il est fréquemment invité par Emmanuel Macron. En 2021 par exemple :

It was great to meet again with French President Emmanuel Macron at another successful @parispeaceforum!

🇫🇷 🇪🇺 pic.twitter.com/bH82gg7O4p

— Alex Soros (@AlexanderSoros) November 15, 2021

Puis à nouveau en 2023 ,

Honored to be invited to the #Elysee last week for the Summit for the New Global Financing Pact dinner with heads of governments, multi-lateral organizations, philanthropy, and civil society for a powerful and long-needed discussion convened by @emmanuelmacron . pic.twitter.com/IlLoUV1dWk — Alex Soros (@AlexanderSoros) June 27, 2023

La famille Soros et ONG affiliées ont donc une influence particulièrement présente sur les institutions comme la Commission Européenne et sa Présidente, ou les Etats et notre Président.

Dès lors, il est tout à fait envisageable de penser que les lois que l’UE voudrait adopter ne trouve pas leur origine dans les théories des influenceurs ou des ONG évoquées ci-dessus, comme par exemple la proposition d’amende de 20 000€ par migrant refusé.

Cette influence pourrait-elle aller bien au-delà ? En effet, certains médias rapportent qu’un bon nombre de juges de la CEDH (Cours Européenne des Droits de l’Homme) proviendraient du réseau d’ONG de l’Open Society. Et ajoutent qu’il aurait une réelle influence pour ne pas dire « main mise » sur l’Union Européenne, l’ONU (Organisation des Nations Unies) et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) avec l’aide de Bill Gates. La Fondation Bill et Mélinda Gates faisait également partie des organisateurs du « Nouveau Pacte Financier Mondial » évoqué plus haut.

Les ONG en question, comme celle de Soros présentent de nombreuses ramifications qui peuvent être caractérisées de tentaculaires, dont les influences opaques touchent de nombreux sujets incluant la finance, la Santé et bien d’autres sujets!

Pour certains, la décadence de Rome a été provoquée par l’invasion migratoire. Alors rappelons ce que disait Bzrezinski dans son grand échiquier sur la manière dont la puissance américaine devait se maintenir sur l’Europe de l’Est grâce à l’Ukraine en particulier. Ces plans américains étant visiblement condamnés à l’échec, affaiblir les pays d’Europe Centrale devient donc une priorité dont l’invasion migratoire pourrait permettre d’atteindre cet objectif. A ce sujet, l’article de géopolitique paru en 2014 sur le site Les-Crises.fr propose une analyse complète.

Tout ceci est en parfaite cohérence avec ce qu’a confirmé Klaus Schwab, début septembre, au sommet de l’Association des pays du Sud Est Asiatique (ANASE) en appelant les gouvernements du Monde entier à commencer à fusionner avec l’élite des entreprises non élues afin d’inaugurer sa Grande Réinitialisation et de mettre fin à l’ère du capitalisme pour inaugurer l’ère de ce qu’il appelle, non sans humour involontaire le talentisme dont l’objectif est de faire diriger le monde par ces élites non élues appartenant à des entreprises mondialisées pour le bien de l’humanité !

Elon Musk en a d’ailleurs pris conscience car il se livre à des commentaires assez cinglants voire désobligeants vis-à-vis de Georges Soros sur X (anciennement Twitter):

La dernière réunion de l’ONU se termine ce jour à New York .

Que va-t-il en sortir exactement ? Nous le saurons probablement pas, car on ne peut que constater un certain silence dans les médias mainstreams sur ce qui pourrait être une déplaisante surprise pour les français !

Le plan de cet Agenda 2030 ne nous sera jamais annoncé ni décrypté comme tel par les médias français, cela provoquerait probablement une révolution immédiate ! Cependant il est de notre devoir citoyen d’analyser et expliquer sans relâche, de faire la lumière sur les réels objectifs et leurs implications. C’est aussi indispensable afin d’établir et de comprendre ce qui nous est proposé ou nous attend. Ou plutôt si nous voulons nous enrayer la mise en place de ce programme.

« Gérer c’est prévoir », pour cela il faut être informé, et le pire n’est jamais certain. « Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste si improbable soit-il est nécessairement la vérité » (Arthur Doyle. Soyons vigilants.