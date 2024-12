Fin de règne difficile en Macronie : l’Assemblée censure Macron à travers Barnier

Ce n’est pas sans perte et fracas que l’Assemblée nationale censure le gouvernement Barnier ce mercredi soir. Mais surtout c’est un « règne présidentiel » grave de conséquences pour les Français qui est censuré.

Censure d’un président loin des Français, au propre comme au figuré qui semble se désintéresser de ce débat, au point de se retrouver à l’autre bout du monde au moment où tout bascule… et même l’AFP de traiter de « lunaire sa séquence de tourisme à 4000 km de Paris où se noue au même moment une crise politique »... il rentrera au palais de justesse pour les résultats, affirme une dépêche à 20:23 quelques minutes après le renversement du gouvernement Barnier. Une première depuis 1962, qui plonge le pays dans une période de fortes incertitudes politiques et financières, six mois après la dissolution.

Le gouvernement, qui avait engagé sa responsabilité lundi en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le budget de la Sécurité sociale, a été renversé par 331 députés, le Rassemblement national ayant fait le choix de voter la motion de censure déposée par la gauche.

La gauche radicale demande "maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller".

D'après L'Élysée, le Président Macron s'adressera aux Français jeudi à 20h.