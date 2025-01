La cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas

La cote de popularité d'Emmanuel Macron se trouve au plus bas et celle du Premier ministre François Bayrou reste scotchée à 20%, la plus basse du quinquennat pour une prise de fonction, selon un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche.

La popularité du président de la République a perdu deux points en ce début d'année pour se situer à 21%, soit pratiquement son plus bas historique chez Ipsos depuis la crise des gilets jaunes où il avait chuté à 20%.

Dans un sondage Elabe publié jeudi, Emmanuel Macron avait battu un nouveau record d'impopularité depuis son accession à l'Elysée en 2017, ne recueillant la confiance que de 18% des Français.

Le Premier ministre François Bayrou se situe à 20%, la cote de popularité la plus faible lors d'une prise de fonction depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel macron, loin derrière Gabriel Attal (37%), Michel Barnier (34%) et Elisabeth Borne (27%) à la même période.

Les membres du gouvernement les plus appréciés sont le ministre de l'Intérieur LR Bruno Retailleau (35%) et celui de la Justice Gérald Darmanin (33%). Tous deux devancent très largement la ministre de la Culture Rachida Dati et celui des Outre-mer Manuel Valls (18%).

Le baromètre des potentiels successeurs d'Emmanuel Macron place en tête les RN. Marine Le Pen qui gagne deux points par rapport à décembre à 34% et Jordan Bardella qui la talonne à 33% (+2 points).

En troisième position, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe cède 1 point à 30%, devant Bruno Retailleau qui fait un bond de 5 points à 25% pour passer devant Gabriel Attal (24%).

Enquête menée sur internet les 8 et 9 janvier auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.