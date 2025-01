Budget : Le Sénat veut supprimer l'Agence BIO

C'est pas très bio tout ça... Sur une initiative de Laurent Duplomb, membre des Républicains, le Sénat a adopté un amendement au budget qui vise à supprimer l'Agence BIO pour économiser 3 millions d'euros. Faut-il vraiment tout sacrifier pour protéger le porte-monnaie ?

En pleine expension, la filière BIO a fait montre d'un bilan favorable ces dernières années, comme l'a souligné la Cour des comptes. Et c'est en grande partie grâce à l'Agence BIO, véritable fer de lance du secteur.

Pour autant, la droite sénatoriale estime qu'il vaudrait mieux la supprimer, et confier les soins de la filière à FranceAgriMer, une autre structure publique. La décision est soutenue par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, mais pas par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, ni par les écologistes, sans surprise.

Comme le rapporte Public Sénat, certains élus se sont laissés emportés : "Ça montre bien ce qu’on veut faire de l’agriculture biologique. On veut qu’elle disparaisse […] Regardons les coûts cachés de cette agriculture qui est en train de tuer la biodiversité et qui est en train de tuer l’humanité", dénoncait Daniel Salmon. Et, si les propos sont peut-être mal choisis, il n'est pas le seul à vouloir défendre l'Agence BIO.

Sur les réseaux, plusieurs internautes relaient le communiqué de la Fédération nationale d'agriculture biologique, qui explique en quoi cet amendement est une mauvaise idée :

Par ailleurs, une pétition a été lancée et a déjà recueilli quelque 84 000 signatures. L'idée est simple : faire savoir au Parlement que cette décision n'est pas bonne avant que la commission mixte paritaire ait lieu.