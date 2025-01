Stop Fraude : La SNCF et la RATP s'allient pour traquer les fausses adresses

À partir d'aujourd'hui, la SNCF et la RATP pourront désormais vérifier l'exactitude des adresses des fraudeurs après les avoir contrôlés. Ce dispositif, visant à assurer un recouvrement plus efficace des amendes, est un pas de plus vers le contrôle social et le traçage numérique qu'on peut d'ores et déjà observer en Chine, par exemple.

La lutte contre la fraude dans les transports franchit une nouvelle étape avec le dispositif "Stop Fraude", mis en place par la SNCF et la RATP. Dès le 8 janvier, les contrôleurs pourront valider l'adresse des contrevenants grâce à une vérification administrative, en croisant les informations avec celles de la Direction générale des finances publiques. Une initiative qui a pour objectif de combler le manque à gagner de près de 700 millions d'euros par an, selon l’Union des transports publics et ferroviaires (UTPF). Présenté comme un simple outil administratif, cet outil est un pas de plus vers un contrôle renforcé de nos déplacements et une porte ouverte à un traçage abusif. Le tout, validé par la CNIL.

Cela étant dit, bien que les modalités soient déjà prêtes pour ce faire, les contrôleurs ne vérifieront pas les adresses en temps réel. Pour l'instant ils devront prendre l'adresse sur le moment, et la vérifier plus tard, en la croisant avec l'identité de la personne concernée. Autrement dit, si l'identité donnée n'est pas la vraie non plus, ils ne pourront pas vérifier l'exactitude de l'adresse.

Pour l'instant, six grands opérateurs de transports, dont la SNCF et la RATP, vont déployer ce dispositif, en attendant une adoption plus large dans les mois à venir. Cette initiative, bien que soutenue par des chiffres sur son efficacité, se heurte à la vision d'une société toujours plus surveillée, avec des données personnelles partagées entre institutions publiques et opérateurs privés.