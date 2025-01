Accord Israël-Hamas : Obama salue Biden et ignore l'implication décisive de Trump

Dans un post sur X, l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, s'est félicité de l'accord de cessez-le-feu et de la libération des otages annoncé entre Israël et le Hamas.

Son tweet mentionne que "c’est quelque chose que nous devrions tous soutenir, et je suis reconnaissant au président Biden, au secrétaire Blinken et à tous les dirigeants et équipes diplomatiques du monde entier qui ont travaillé si dur pour y parvenir."

The ceasefire and hostage release deal announced between Israel and Hamas is good news – for the families of the hostages taken on October 7th, for the Palestinian civilians who have suffered for more than a year, and for everyone who has prayed for an end to this awful chapter.…

— Barack Obama (@BarackObama) January 15, 2025