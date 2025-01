Déclaration de Robert F. Kennedy Jr. lors de son grand oral ce mercredi pour sa confirmation devant le Sénat americain afin de prendre la tête du ministère de la Santé

Pour son grand oral devant le Sénat américain, dans un humble et éloquent discours, Robert Kennedy Junior se présente et décline son programme. Vous trouverez ici une traduction de ce moment unique.

“Je suis honoré d’être ici aujourd’hui en tant que candidat du Président Trump pour diriger le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. Je tiens à remercier le Président Trump de m’avoir confié la mission de tenir sa promesse de rendre l’Amérique en bonne santé à nouveau.”

“Je veux également remercier Cheryl, Kik, Bobby et tous mes autres enfants qui sont ici aujourd’hui, ainsi que les nombreux membres de ma grande famille élargie pour l’amour qu’ils m’ont si généreusement témoigné. Notre famille s’est toujours engagée dans le service public, et j’ai hâte de perpétuer cette tradition.”

“Mon engagement envers les questions de santé a commencé avec ma carrière d’avocat spécialisé en droit de l’environnement, en travaillant aux côtés de chasseurs, de pêcheurs et de mères dans une petite ville de la vallée de l’Hudson et le long de la rivière Hudson. J’ai très vite compris que la santé humaine et les atteintes à l’environnement sont étroitement liées. Les mêmes substances chimiques qui tuent les poissons rendent également les gens malades.”

“Aujourd’hui, la santé globale des Américains est dans un état désastreux. Plus de 70 % des adultes et un tiers des enfants sont en surpoids ou obèses. Le diabète est dix fois plus répandu qu’il ne l’était dans les années 1960. Les cas de cancer chez les jeunes augmentent de 1 à 2 % par an. Les maladies auto-immunes, les troubles neurodéveloppementaux, Alzheimer, l’asthme, le TDAH, la dépression, les addictions et bien d’autres affections physiques et mentales sont en hausse, certaines de manière exponentielle.”

“Les États-Unis ont une santé globale pire que celle de n’importe quel autre pays développé, et pourtant, nous dépensons plus pour les soins de santé, au moins deux fois, voire trois fois plus, que d’autres pays. 4,8 trillions de dollars, sans compter le coût indirect des journées de travail perdues. Cela représente presque un cinquième du PIB. C’est l’équivalent d’un impôt de 20 % sur l’ensemble de l’économie. Il n’est donc pas surprenant que l’Amérique peine à rivaliser avec des pays qui paient un tiers de ce que nous payons pour des soins de santé tout en obtenant de meilleurs résultats et en ayant une population plus en forme.”

“Mais je ne veux pas trop parler d’argent. C’est la tragédie humaine qui nous pousse à agir. Le Président Trump s’est engagé à restaurer la puissance mondiale de l’Amérique et à redonner vie au rêve américain. Mais il comprend que nous ne pouvons pas être une nation forte lorsque notre peuple est aussi malade. Une personne en bonne santé a mille rêves. Une personne malade n’en a qu’un. Aujourd’hui, plus de la moitié de nos compatriotes souffrent d’une maladie chronique.”

“Lorsque j’ai rencontré le Président Trump l’été dernier, j’ai découvert qu’il était non seulement préoccupé par cette situation tragique, mais qu’il y accordait une attention sincère. Le Président Trump est déterminé à restaurer le rêve américain, et 77 millions d’Américains lui ont donné mandat pour y parvenir, en grande partie grâce à son soutien au mouvement Make America Healthy Again. Je vois aujourd’hui de nombreux membres de ce mouvement derrière nous, dans les couloirs et les halls du Capitole. C’est l’un des mouvements les plus transcendants et les plus puissants que j’aie jamais vus.”

“J’ai promis au Président Trump que, si je suis confirmé, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour remettre la santé des Américains sur la bonne voie. J’ai également été grandement encouragé par le profond engagement des membres de cette commission, tant démocrates que républicains. Nos conversations m’ont convaincu que nous pouvons mettre de côté nos divisions pour le bien d’une Amérique en meilleure santé. Depuis longtemps, la nation est enfermée dans un débat polarisant sur les soins de santé : qui doit payer ? Mais lorsque les coûts de la santé atteignent 20 % du PIB, il n’y a pas de bonnes options, seulement de mauvaises.”

“Déplacer le fardeau entre le gouvernement, les entreprises, les assureurs, les prestataires de soins et les familles, c’est comme réorganiser les chaises longues sur le Titanic. Notre pays sombrera sous le poids du désespoir et de la dette si nous ne changeons pas de cap et ne nous demandons pas pourquoi nos coûts de santé sont si élevés en premier lieu. La réponse évidente est : les maladies chroniques.”

“Les CDC indiquent que 90 % des dépenses de santé sont consacrées à la gestion des maladies chroniques, qui touchent particulièrement les Américains à faibles revenus. La promesse du Président n’est pas seulement de rendre certains Américains en meilleure santé, mais de rendre toute la population en bonne santé. Il n’y a pas un seul responsable des maladies chroniques. Bien que j’aie critiqué certaines industries et agences, le Président Trump et moi comprenons que la plupart de leurs scientifiques et experts se soucient réellement de la santé des Américains.”

“C’est pourquoi nous rassemblerons toutes les parties prenantes autour de cet objectif commun. Avant de conclure, je tiens à clarifier certains points devant cette commission. Certains médias m’ont décrit comme étant anti-vaccin ou anti-industrie. Je ne suis ni l’un ni l’autre. Je suis pro-sécurité. Pendant des années, j’ai travaillé à sensibiliser sur le mercure et les produits chimiques toxiques présents dans les poissons, et personne ne m’a jamais traité d’anti-poissons.”

“Et je crois que… les vaccins jouent un rôle essentiel dans la santé publique. Tous mes enfants sont vaccinés. J’ai lu de nombreux ouvrages sur les vaccins. Mon premier livre publié en 2014 commence par la phrase “Je ne suis pas anti-vaccin.”Et il se termine par “Je ne suis pas anti-vaccin.” Je ne suis pas non plus un adversaire des producteurs alimentaires. L’agriculture américaine est le fondement de notre culture, de notre politique et de notre sécurité nationale. J’ai grandi en travaillant dans des ranchs.”

“Je veux collaborer avec nos agriculteurs et nos producteurs alimentaires pour lever les réglementations excessives et libérer l’ingéniosité américaine. Le mouvement Make America Healthy Again ne peut tout simplement pas réussir sans un partenariat solide avec les agriculteurs américains. Dans mon travail de plaidoyer, j’ai souvent remis en question le statu quo en posant des questions dérangeantes. Eh bien, je ne vais pas m’en excuser. Nous avons des problèmes de santé massifs dans ce pays, et nous devons les affronter honnêtement.”

“Et chaque matin, depuis 20 ans, la première chose que je fais est de m’agenouiller et de prier Dieu pour qu’Il me place en position de mettre fin à l’épidémie de maladies chroniques. C’est pourquoi je suis tellement reconnaissant au Président Trump pour l’opportunité qui m’est donnée aujourd’hui de me présenter devant vous et de solliciter votre soutien et votre collaboration dans cette mission. Je vais conclure avec une promesse.”

“À vous, membres de cette commission, au Président et aux dizaines de millions de parents à travers l’Amérique, en particulier les mères, qui ont porté cette question au premier plan. Si j’ai le privilège d’être confirmé, nous veillerons à ce que nos impôts financent des aliments sains. Nous examinerons de près les additifs chimiques dans notre alimentation. Nous éliminerons les conflits d’intérêts financiers dans nos agences.”

“Nous établirons une science honnête, impartiale et de référence au sein du Département de la Santé et des Services sociaux, responsable devant le Président, le Congrès et le peuple américain. Nous renverserons l’épidémie de maladies chroniques et remettrons la nation sur la voie de la bonne santé. Merci.

Et l’AFP de conclure dans sa dépêche du jour :

Désigné par Donald Trump pour prendre la tête du ministère de la Santé, Robert F. Kennedy Jr. a assuré mercredi ne pas être "antivaccin", malgré ses nombreux propos passés en ce sens, lors de son grand oral devant le Sénat américain.

"Je ne suis pas antivaccin", a assuré aux sénateurs cet avocat en droit de l'environnement qui s'est fait ces dernières années le relais de nombreuses théories du complot, sur les vaccins contre le Covid-19 comme sur de prétendus liens entre vaccination et autisme.