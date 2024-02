États-Unis : gel des nouvelles exportations de gaz vers l'Europe

MONDE - L'administration de Joe Biden a suspendu l'approbation de nouvelles licences d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Elle souhaite examiner l'impact des expéditions sur son économie, le climat et la sécurité nationale dans le cadre d'un moratoire qui perturbera les grands projets des entreprises américaines. Ces entreprises ont rapidement intensifié leur production en réponse à la guerre en Ukraine, propulsant ainsi les États-Unis au rang de premier fournisseur de GNL en Europe.

Le ministère de l'Énergie américain s'apprête à réexaminer les études antérieures qui justifiaient les transferts de gaz naturel vers diverses régions du monde. Pendant que ce processus est en cours, les nouvelles expéditions ne seront pas complètement interrompues, mais elles devront être examinées une à une et déclarées d'intérêt public. "Nous allons examiner attentivement l'impact des exportations de GNL sur les coûts de l'énergie, la sécurité énergétique des États-Unis et notre environnement", a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. "Cette pause dans les nouvelles autorisations de GNL montre la crise climatique pour ce qu'elle est : la menace existentielle de notre époque".

Cette décision relance le débat sur le rôle du GNL dans l'avenir du marché mondial de l'énergie. Les partisans du gaz naturel liquéfié avancent qu'il est essentiel de réduire la dépendance des pays en développement au charbon tout en offrant à l'Europe une alternative au gaz russe pour stimuler son économie.

Réexamen des exportations de GNL

L'examen, qui n'affectera pas les autorisations précédemment accordées ni le statut des États-Unis en tant que premier exportateur mondial de GNL, sera mené par les laboratoires nationaux du ministère de l'Energie. Il pourrait s'écouler des mois avant qu'un rapport ne soit disponible. Les hauts fonctionnaires de l'administration qui ont présenté le plan aux journalistes n'ont pas fixé de calendrier précis pour le processus. Les entreprises devraient donc être incitées à moins produire et exporter de gaz naturel liquéfié car elles n'auront aucune certitude quant à l'approbation par le gouvernement d'une augmentation de la production.

"Beaucoup de choses se sont produites au cours des dix dernières années, depuis la création de ce programme, et nous devons encore mieux comprendre les besoins du marché, l'offre et la demande à long terme de ressources énergétiques et les facteurs environnementaux", a déclaré Jennifer Granholm, secrétaire d'Etat à l'Energie.

Le GNL au cœur des débats pré-électoraux américains

Cette décision intervient au milieu d'un débat majeur aux États-Unis avant les élections de novembre. Les défenseurs du climat ne mâchent pas leurs mots au sujet du GNL. La suspension des permis représente "la première étape dans l'arrêt de ces méga bombes climatiques", a déclaré à Bloomberg Allie Rosenbluth, directrice du groupe environnemental Oil Change International. "L'arrêt des exportations de GNL est une question cruciale de l’élection".

De leur côté, les Républicains, Donald Trump en tête, demandent que les préoccupations climatiques du GNL soient pour l'instant mises de côté au profit des avantages d'une production accrue (plus de revenus pour les États-Unis et leurs entreprises et une énergie moins chère), ainsi que de la priorité donnée aux emplois générés par ce secteur. De plus, l'augmentation des livraisons de gaz permet de limiter l'influence de la Russie en offrant aux marchés un fournisseur alternatif.

Enjeux en Europe

Dix projets ont déjà reçu l'aval du ministère de l'Energie pour exporter du GNL américain, mais ils en sont encore à différents stades de développement. Sept autres projets de GNL sont actuellement en cours aux États-Unis, et une capacité d'exportation supplémentaire de 12 milliards de pieds cubes par jour pourrait encore être construite simplement avec les autorisations existantes.

En ce qui concerne l'Europe, cela ne devrait pas affecter sa situation actuelle, mais pourrait limiter les achats futurs au cours des prochains mois. Le GNL acheminé par les méthaniers américains représente 40 % des importations totales de l'Europe, contre 12 % pour la Russie, 13 % pour le Qatar et 7 % pour l'Algérie. Le pays nord-américain devrait rester le principal fournisseur du Vieux Continent, mais il reste à voir comment cette limitation affectera les nouvelles livraisons d'ici à 2024.