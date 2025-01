L'entourage de Trump suspecte la "censure IA" d'être devenue une arme géopolitique

Alors que certains la voient comme un simple outil technologique, des accusations troublantes sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour censurer et manipuler l’information émergent. L'entourage de Donald Trump, en tête de file, explique que l'IA serait devenue une arme géopolitique, largement alimentée par des géants comme Google. Big Brother, nous voilà.

Ce n'est pas une dystopie, mais une accusation portée par ceux qui sont en train de renverser le pouvoir aux Etats-Unis. Selon eux, Google, Facebook, YouTube et Instagram seraient les vecteurs d’une "censure IA", agissant dans l’ombre pour orienter l’opinion publique. Un "Big Brother" numérique, une IA spécifique et plus subtile qu’un simple algorithme de recommandation, capable de déterminer quels contenus doivent être visibles et lesquels doivent sombrer dans l'oubli.

La technologie à la base de cette censure s’apparente à des modèles de traitement automatique du langage naturel, capables de discerner les idéologies, repérer les discours de "désinformation" et évaluer l'impact des idées. Il ne s’agit pas de simples filtres : ces systèmes influencent la viralité des contenus, et selon les détracteurs de ce système, ils modifient la perception du monde par les utilisateurs. Interrogé par Atlantico, Fabrice Epelboin, professeur à Sciences Po et spécialiste d'Internet, image cela comme "un Skynet de la guerre cognitive, la bombe H de ce que les militaires appellent la guerre hybride". Une révolution invisible mais dévastatrice pour la liberté d'expression.

Selon Trump et son entourage, cet outil aurait été créé entre 2013 et 2014 par la DARPA, l’agence de recherche de défense américaine. Ils expliquent qu'il aurait d'abord servi à contrer l'idéologie islamique, mais aurait été réorienté en 2016, après le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir, pour contrer la montée du populisme. Depuis, dans les grandes lignes, elle servirait l'idéologie démocrate. Et si tout cela était avéré, il y a de quoi être inquiet, quand on sait que Google est historiquement lié à la DARPA et la CIA.

Et l’Europe dans tout ça ? Déjà vulnérable aux pressions des géants américains, qu'ils soient politiques ou économiques, elle voit ses régulations nationales superposées à cette censure invisible. Le DSA européen, selon Fabrice Epelboin, "confie à chaque pays le droit de superposer à la censure américaine la sienne, par le biais des différentes autorités de régulation - en France, l’ARCOM -." Trop de censure tue la censure ?