Le Canada interdit l’application chinoise WeChat et l’antivirus russe Kaspersky à ses fonctionnaires pour protéger les données de son gouvernement

MONDE - Le Canada interdit WeChat et Kaspersky. Le gouvernement fédéral a annoncé que ses fonctionnaires ne seront plus autorisés à utiliser ou installer l’application de messagerie chinoise et l’antivirus russe, “pour que les réseaux et données du gouvernement du Canada demeurent sécurisés et protégés”. La décision, annoncée par le Conseil du Trésor, organisme chargé de la gestion des finances publiques, est entrée en vigueur lundi 30 octobre 2023. Le gouvernement explique n’avoir “aucune raison de croire que ses renseignements ont été compromis” et justifie cette mesure par les “risques clairs” de ces applications.

“À compter du 30 octobre 2023, la suite d’applications WeChat et Kaspersky sera supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement. De plus, les utilisateurs et utilisatrices de ces appareils ne pourront plus télécharger ces applications à l’avenir”, a annoncé Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor. “La décision de supprimer et de bloquer les applications WeChat et Kaspersky a été prise pour que les réseaux et données du gouvernement du Canada demeurent sécurisés et protégés”, a-t-elle ajouté dans un communiqué diffusé lundi 30 octobre.

“Campagnes de désinformation” sur WeChat

WeChat est à la fois un réseau social, une application de messagerie et de paiement. Développée et commercialisée par la société chinoise Tencent, il s’agit de l’une des applications les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Quant à Kaspersky, l’antivirus est édité par la société éponyme, fondée par l’entrepreneur russe Eugene Kaspersky et proposant des logiciels de cybersécurité, des anti-spywares, des anti-spams ainsi que d'autres outils .

Le gouvernement fédéral ne fait état d’aucun cas d’espionnage ou d’ingérence étrangère. Dans le communiqué du Conseil du Trésor, il est expliqué que la décision “a été prise pour que les réseaux et données du gouvernement du Canada demeurent sécurisés et protégés et qu’ils soient conformes à l’approche de nos partenaires de l’étranger”. Ottawa explique que rien ne laisse croire que “ses renseignements soient compromis”, malgré “les risques liés à l’utilisation de ces applications” et à leurs “méthodes de collecte de données”.

Néanmoins, des soupçons d’ingérence étrangère au profit de la Chine, de la Russie et même de l’Inde, en crise diplomatique avec le Canada, ont poussé Ottawa à lancer une enquête. “Nous surveillons régulièrement les menaces potentielles et intervenons immédiatement pour atténuer les risques”, explique le même communiqué.

La semaine dernière, le Canada, qui a déjà banni TikTok des smartphones de ses employés en février 2023, a annoncé avoir détecté une campagne de propagande chinoise en ligne ciblant les élus et les membres du gouvernement. La campagne aurait été menée d’août à septembre et inclut des vidéos deep fakes pour discréditer le Premier ministre, Justin Trudeau, et des députés, notamment les conservateurs. Ottawa a affirmé que cette propagande est “liée à la République populaire de Chine” et visait à “faire taire les critiques à l’égard du Parti communiste”.

En août, les Affaires mondiales Canada avaient déjà révélé qu'une opération de désinformation ciblait le député conservateur Michael Chong. Cette fois-ci, l’application WeChat est ouvertement citée. De fausses informations sur l’identité du député auraient été diffusées sur ce réseau social chinois.

La Chine réagit, WeChat et Kaspersky toujours autorisés pour le grand public

Pékin a réagi à la décision du Canada d’interdire WeChat à ses fonctionnaires. “L'interdiction a été émise sans preuves concrètes. Il s'agit d'une démarche typique d'abus de pouvoir national sous couvert de sécurité des données, pour réprimer de manière déraisonnable les entreprises dans des pays spécifiques”, a déclaré mardi 31 octobre 2023 un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Si l’administration Biden a abandonné les efforts de Donald Trump visant à bannir WeChat, l’antivirus Kaspersky l’est déjà depuis 2017, en raison des soupçons de liens entre Eugene Kaspersky et le gouvernement russe. Le Canada n’est pas non plus le deuxième pays à interdire l’antivirus puisque les Pays-Bas ont accusé, en 2018, la société russe d’espionnage pour le compte du Kremlin.

La décision canadienne soulève néanmoins des questions chez les spécialistes de la cybersécurité. Le bannissement des applications chinoises comme WeChat ou TikTok est, de leur avis, “compréhensible” en raison du “doute” lié à la récolte d’informations opérée par la Chine. Le cas de Kaspersky suscite toutefois des inquiétudes : de nombreux ordinateurs et systèmes d’informations des administrations étaient jusque-là protégées par les logiciels de la firme russe.

Ottawa précise que “la décision d’utiliser une application de média social ou une plateforme mobile” par le grand public “est un choix personnel”. “Toutefois, le Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications fournit des conseils et des lignes directrices concernant l’utilisation de comptes personnels de médias sociaux et les questions de sécurité à prendre en considération lors de l’utilisation des médias sociaux dans une organisation”, conclut le communiqué.