Le journaliste Tucker Carlson cingle les demandes financières de Zelensky: "Nous ne devons rien à ce type"

Le 13 octobre, dans une nouvelle diatribe enflammée lors de son émission “Tucker Carlson Tonight“, le célèbre journaliste de la chaîne américaine Fox News, Tucker Carlson, a étrillé les demandes financières sollicitées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu’il a accusé d'« entraîner tout l'Occident vers une guerre nucléaire ».

« Un étranger arrogant en t-shirt qui demande de l'argent pour ses "besoins économiques critiques" ? Nous avons aussi des besoins économiques critiques, mon gars. Qui es-tu, un troll ? Va-t'en », a lancé Tucker Carlson, présentateur vedette de la chaîne américaine conservatrice.

Tucker Carlson répond à Zelinsky qui veut 5 milliards $ «Une espèce d’étranger arrogant en t-shirt qui exige de l’argent[…] Depuis quand ce mec a des droits sur nos finances ? Ce mec nous donne des ordres avec une sorte de liste de Noël ? On ne doit rien à ce mec, rien du tout » pic.twitter.com/svxYS9lXPu — Carėne Tardy (@Carene1984) October 14, 2022

Tucker Carlson accuse les progressistes d'encourager une « guerre qui pourrait mettre fin à la civilisation »

Le discours du journaliste faisait référence à l’intervention du président ukrainien qui, le 12 octobre, a demandé au FMI et à la Banque mondiale une aide de plusieurs dizaines de milliards de dollars visant à permettre la reconstruction d’infrastructures nationales détruites dans le cadre du conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie.

« Nous ne devons rien à ce type [...]. Il entraîne tout l'Occident vers une guerre nucléaire », a martelé Tucker Carlson avant de reprocher aux figures « progressistes » et de « gauche », d'encourager ce qu'il a estime une « véritable guerre qui pourrait mettre fin à la civilisation ». Alexandra Ocasio-Cortez, une figure majeure du Parti démocrate, est un agent des néoconservateurs, a-t-il accusé.

« Zelensky, le dictateur du pays le plus corrompu d’Europe acclamé par les célébrités, nous réclame plus d’argent au moment où notre propre économie est en train de s’effondrer et où nous n’avons plus de frontières », a-t-il par ailleurs dénoncé.

Dans son émission “Tucker Carlson Tonight“ du mardi 27 septembre, suite au sabotage des gozuducs Nord Stream, il n’avait pas hésité à pointer du doigt la probable responsabilité des Etats-Unis dans cet « acte de terrorisme industriel ».