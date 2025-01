Pour qu'ils remontent la natalité du pays, le Japon mise tout sur la "Gen Z"

Face à une crise démographique importante, le Japon mise sur la Génération Z pour redresser sa natalité. Le gouvernement et les entreprises tentent une approche inédite : garantir emploi, logement abordable et aides à l’éducation pour que les jeunes fassent des enfants.

Confronté à un vieillissement rapide de sa population et une natalité en chute libre, le Japon semble avoir trouvé une solution originale pour remédier à ce paradoxe : tout miser sur la Génération Z. Alors que les jeunes sont souvent perçus comme indifférents aux enjeux de parentalité, notamment parce que cela leur parait trop difficile, le pays leur offre un cadre de vie séduisant et rassurant. Ce soutien touche à la fois les emplois, les logements et l'éducation. Des initiatives inédites, qui pourraient bien contrer les inquiétudes liées à la précarité.

"Offrir un soutien concret pour leur permettre de s’épanouir professionnellement et personnellement" : voilà le cœur de la stratégie du Japon, comme le rapporte JeuxVideo.com. En plus de garantir un emploi avant même la fin des études pour 40% des étudiants, certaines entreprises offrent des logements à prix cassés et même des repas gratuits pour rendre la vie plus agréable.

Mais l’astuce ne s’arrête pas là. En plus des salaires alléchants, des entreprises comme Tokyo Energy & Systems subventionnent les études pour encourager les talents à s'engager sur le long terme. Le gouvernement pousse également pour l’instauration de la semaine de quatre jours, dans une tentative de concilier vie privée et professionnelle. Que demande le peuple ? En attendant de connaître les résultats de ces opérations sociales, il serait peut-être intéressant que le gouvernement français s'intéresse au sujet comme le fait le Japon, puisque la France est sur la même pente démographique que l'Archipel. Ici aussi, les jeunes sont anxieux, débordés, et plutôt enclins au "No Sex".