Pour repartir du bon pied, Zuckerberg et Bezos font un don d’un million de dollars chacun au fonds d’investiture de Donald Trump

Mark Zuckerberg et Jeff Bezos souhaitent enterrer la hache de guerre avec le président américain élu, Donald Trump. Après des relations tumultueuses durant le premier mandat du républicain entre 2016 et 2020, les deux milliardaires, fondateurs et dirigeants de Meta et Amazon ont respectivement, souhaitent apaiser les tensions en faisant des dons d’un million de dollars chacun au fonds d’investiture de l’homme d’affaires. Si Mark Zuckerberg a déjà rencontré le président élu pour lui témoigner son soutien et sa disponibilité à “l’aider” dans la mise en œuvre de ses réformes, Jeff Bezos prévoyait encore de lui rendre visite en personne.

La relation entre Donald Trump et Mark Zuckerberg a été particulièrement tendue après l'attaque du Capitole en 2021, qui a conduit à la suspension du compte Facebook de Trump. “La prochaine fois que je serai à la Maison Blanche, il n'y aura plus de dîners, à sa demande, avec Mark Zuckerberg et sa femme. Il n'y aura que des affaires !”, avait alors promis le républicain. Il avait aussi accusé le sulfureux patron de Meta d'utiliser sa plateforme pour influencer les élections en faveur des démocrates, dont il était un traditionnel soutien, aussi bien lui-même que nombreux de ses employés.

Zuckerberg veut “soutenir le renouveau national” sous Trump

En mars dernier encore, alors que le républicain raflait les États lors de l’investiture américaine, il avait évoqué les appels à interdire l’application chinoise TikTok aux États-Unis, estimant que pareille mesure permettrait à Facebook de “doubler son activité”. “Je ne veux pas que Facebook, qui a triché lors des dernières élections, fasse mieux. C'est un véritable ennemi du peuple !”, avait-il écrit sur Truth Social, sa plateforme. Donald Trump faisait allusion aux 400 millions de dollars que le co-fondateur de Facebook et son épouse, Priscilla Chan, ont injecté dans les bureaux électoraux en 2020 à travers le Centre pour la technologie et la vie civique (CTCL).

Mais Mark Zuckerberg semble aussi pragmatique que conscient du risque qu'une opposition frontale au président élu ferait peser sur ses intérêts commerciaux et ceux de Meta, notamment dans un contexte marqué par les critiques et les affaires judiciaires visant les géants du web, au premier rang desquels les GAFAM.

Jeudi dernier, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a annoncé avoir fait un don d’un million de dollars au fonds d’investiture de Donald Trump. Ce don, explique Associated Press (AP), intervient deux semaines après un dîner entre Mark Zuckerberg et Donald Trump dans sa propriété de Mar-a-Lago, pendant lequel le patron de Meta a exprimé son intention de “soutenir” et “aider le président à mettre en oeuvre des réformes nationales”.

Stephen Miller, nommé directeur adjoint de cabinet de Donald Trump pour le second mandat, a déclaré que Zuckerberg, comme d'autres chefs d'entreprise, souhaitait soutenir les projets économiques de Donald Trump. “Mark, bien sûr, a ses propres intérêts, sa propre entreprise et ses propres objectifs”, a-t-il expliqué dans une interview sur Fox News à propos de la réunion. “Mais il a clairement fait savoir qu’il voulait soutenir le renouveau national de l’Amérique sous la direction de Trump”.

Amazon fait un don, en attendant un dîner Bezos-Trump

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post, a également eu une relation conflictuelle avec Trump. Le président a souvent critiqué Bezos, notamment en raison de la couverture médiatique négative qu'il estimait que le Washington Post réservait à son administration. De plus, Bezos a toujours soutenu des candidats démocrates, ce qui l'a mis en opposition avec Trump et ses partisans.

Fin octobre, le même journal annonçait d’ailleurs ne pas soutenir un des candidats en lice, à savoir Kamala Harris et Donald Trump. C’était une première depuis une quarantaine d’années. Le directeur du journal, William Lewis, évoquait un retour aux traditions mais les spéculations évoquant le rôle de Jeff Bezos allaient bon train.

Jeff Bezos avait de son côté critiqué certains des discours passés de Trump. En 2019, Amazon a également fait valoir devant un tribunal que la partialité de Trump à l'encontre de l'entreprise avait nui à ses chances de remporter un contrat de 10 milliards de dollars avec le Pentagone. Plaintes rejetées par la justice.

Le milliardaire prévoit ainsi, tout comme son “confrère” de Meta, calmer les tensions qui l’opposent au républicain. Les médias US ont ainsi annoncé que le groupe Amazon prévoyait aussi un don d’un million de dollars au fonds d’investiture du président élu. Un porte-parole de l'entreprise a confirmé l’information le même jour que Meta, c’est-à-dire le jeudi 12 décembre. Le géant du commerce électronique diffusera également l'investiture de Trump sur son service Prime Video, ce qui représente, précise AP, un don en nature distinct d'une valeur supplémentaire d'un million de dollars.

L’annonce a été faite quelques heures après la déclaration de Donald Trump, révélant que le fondateur d’Amazon prévoyait de lui rendre visite en personne à partir de cette semaine.