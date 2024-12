Rien ne va plus chez les Young Global leaders... Mais Trudeau survit à une troisième motion de censure

Rien ne va plus chez les Young Global Leaders, à l’image de Macron, ils n’ont plus le vent en poupe.

Et d’une troisième motion de censure contre Trudeau, tout juste écartée... En à peine plus de deux mois au Canada, le gouvernement du Premier ministre, sous pression des conservateurs, a de nouveau survécu lundi à une tentative de le faire chuter.

L'opposition emmenée par Pierre Poilievre, très chaud dans les sondages, a choisi depuis plusieurs semaines de durcir le ton, accusant notamment M. Trudeau d'"être faible".

Les prochaines législatives doivent avoir lieu au plus tard le 20 octobre 2025, mais beaucoup d'analystes estiment que le gouvernement a peu de chances de tenir jusque-là.

Lundi, ce dernier a de nouveau obtenu le soutien du Nouveau Parti démocratique (NPD), son ex-allié de gauche, pour faire barrage à la motion des conservateurs. Celle-ci a finalement été rejetée avec 180 voix contre ; 152 députés ont voté pour.

Impopulaires et affaiblis par plusieurs récents revers politiques, les libéraux de M. Trudeau à la sauce Schwab avaient déjà survécu cet automne à deux motions de censure.

La Chambre des communes canadienne compte actuellement 153 députés libéraux, 119 conservateurs, 33 députés du Bloc Québécois, 25 députés NPD, deux Verts et quatre indépendants.

Mais la session parlementaire d'automne a été réduite à peau de chagrin, car l'examen des projets de loi est bloqué par l'opposition, ce qui a forcé la semaine passée le président de la chambre à intervenir pour permettre de voter certaines mesures budgétaires. Une situation inédite pour le pays, qui n’est pas sans rappeler la situation de son acolyte Français.