Un retrait en série : les banques US abandonnent l’Alliance climat

Les grandes banques américaines quittent en cascade la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), la coalition internationale pour le climat. Une décision politique qui jette le ridicule sur les discours écologiques encore dominants il y a quelques mois, mais interroge : leurs priorités sont-elles désormais économiques avant tout ?

C’est une désertion en règle. Après Bank of America, Goldman Sachs et Citigroup, Morgan Stanley se retire à son tour de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), ce groupe de 140 banques s’engageant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pourtant, ces institutions avaient promis de réduire l’impact climatique de leurs activités, à commencer par leurs prêts et investissements. "Nous continuerons à soutenir la décarbonisation de l’économie", a affirmé Morgan Stanley dans un communiqué. Mais en abandonnant cette alliance, le message semble désormais ambigu.

Les raisons de ce départ en série ? Comme le rapporte Reuters, la politique et la pression interne jouent un rôle déterminant. Alors que la menace d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche se profile, les républicains critiquent violemment ces grandes banques pour leur participation à un programme jugé contraignant, notamment pour les entreprises du secteur fossile. Les tensions sont d’autant plus vives que certains États, comme le Texas, prévoient des poursuites pour atteinte à la libre concurrence, rappelle BFM Business.

Si les États-Unis se désengagent, l’Europe semble pour l'instant résister à cette vague. En France, les plus grandes banques, telles BNP Paribas et Société Générale, maintiennent leur adhésion à la NZBA. Un contraste qui pourrait mettre en lumière la fracture croissante entre l’approche européenne, plus axée sur l’urgence climatique, et une Amérique plus influencée par les impératifs politiques internes. Mais pour combien de temps ?