Chine : mais où est donc passé Jack Ma, le fondateur d’Alibaba ?

Le milliardaire chinois Jack Ma, créateur du géant du commerce en ligne Alibaba et 20e personne la plus riche du monde selon Forbes, n’est pas réapparu en public depuis fin octobre.

Son dernier tweet remonte au 10 octobre, sa dernière apparition publique le 24 du même mois. Et elle fut remarquée puisque Jack Ma a tenu un discours appelant à réformer le système financier chinois.

Selon lui, « le système financier actuel est l’héritage de l’ère industrielle » et étouffe l’innovation. Jack Ma a été jusqu’à comparer les règles bancaires à un club de personnes âgées. On imagine que Pékin a apprécié…

