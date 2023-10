Début du procès de Sam Bankman-Fried : son avocat affirme qu’il “n’a volé personne”, les témoins l’accablent

SOCIETE - Le procès de Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies, FTX, a débuté mardi 3 octobre 2023 à New York. L’homme de 31 ans est accusé de fraude, détournement et association de malfaiteurs par le ministère public, pour avoir “trompé ses investisseurs” et “détourné l’argent des clients pour s’enrichir personnellement” et compenser les pertes de la filiale de FTX, Alameda Research. Son avocat affirme que Sam Bankman-Fried "n’a volé personne" mais les témoignages de son ancienne petite amie ainsi que ceux de son ex-associé et co-fondateur de FTX accablent Bankman-Fried.

Dix mois après son extradition des Bahamas vers les États-Unis et sa mise en liberté contre une caution de 250 millions de dollars, le procès de Sam Bankman-Fried a débuté mardi à New York. SBF est accusé par le ministère public de fraude, de détournement et d’association de malfaiteurs. L’ancien magnat des cryptomonnaies “avait la fortune et le pouvoir” mais tout n’était qu’un château de cartes, “des mensonges”, a déclaré le procureur Thane Rehn.

Sam Bankman-Fried “n’a volé personne”, selon son avocat

Pour l’accusation, Sam Bankman-Fried a mené une “fraude massive” en “volant” de l'argent dans les comptes de clients de sa plateforme. “Il ponctionnait les fonds des clients et les dépensait pour son propre compte”, poursuit Thane Rehn, à l'insu des utilisateurs de FTX, qui “n'avaient aucun moyen de savoir” ce qui advenait de leurs investissements. Au total, sept chefs d’accusations sont retenus contre le fondateur de FTX, dont les trois cités ci-dessus. En cas de condamnation, il risque plus de cent ans de prison.

S'il admet que des fonds de FTX ont bien été transférés vers Alameda, un fonds spéculatif, SBF agissait de “bonne foi” en voulant “faire fructifier” cet argent, affirme son avocat, Mark Cohen. “Sam devait prendre des centaines de décisions chaque jour pour guider cette startup en croissance effrénée”, justifie-t-il. Résultat: “Certaines choses ont été négligées”.

L’avocat affirme que Sam Bankman-Fried “n’a volé personne” et accuse l’ancienne petite amie de son client, Caroline Ellison, qui dirigeait Alameda Research. Placée à la tête d’Alameda, elle n'aurait pas “suivi le conseil” du patron de FTX d’utiliser des instruments financiers lui permettant de se protéger du marché des cryptomonnaies.

Une défense rejetée par l’accusation, qui maintient que Sam Bankman-Fried “a agi comme s'il n'était plus aux commandes d'Alameda, alors que c'était faux”. Caroline Ellison a déjà plaidé coupable de sept chefs d'accusation et accepté en décembre 2022 de collaborer avec le procureur fédéral de Manhattan. Son témoignage au procès est attendu par le procureur car elle s'apprête à dévoiler comment “elle et l'accusé ont volé de l'argent aux clients” de FTX.

La défense de Mark Cohen a également été mise à mal les jours suivants, par les révélations des autres accusés, à commencer par Adam Yedidia. Ex-employé de FTX puis d’Alameda, ce développeur a expliqué avoir appris que le fonds de spéculation "avait utilisé les dépôts de ses clients pour rembourser ses prêts. Cela semblait être complètement malhonnête. (…) Cela m’a semblé énorme. Je suis allé parler à Sam. J’ai demandé : ‘Est-ce que tout va bien ?’ Il a dit : 'Ouais, ouais' et quelque chose pour me rassurer”.

SBF a toujours rejetté les accusations

Autre témoignage accablant pour Sam Bankman-Fried : celui du cofondateur de FTX, Zixiao Gary Wang, ancien colocataire de SBF et responsable technique au moment de la faillite de la plateforme. Tout comme Caroline Ellison, il a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation et s'est déclaré prêt à collaborer avec le procureur fédéral de Manhattan. Il a dévoilé que SBF avait modifié le logiciel d’exploitation de FTX quelques mois après la création de la société en 2019, afin de permettre au fonds spéculatif Alameda de puiser dans le fonds de la plateforme.

“Et ce sans en aviser le grand public, pas plus que les clients ou les investisseurs”, a affirmé Gary Wang. “Les clients ne nous avaient pas donné l'autorisation d'utiliser cet argent à d'autres fins”, a-t-il souligné.

Selon son ex-associé, Sam Bankman-Fried affirmait aux investisseurs qu’Alameda “était traité comme n'importe quel autre trader” sur la plateforme. Pourtant, la limite fixée au crédit accordé à Alameda a été à plusieurs fois augmentée jusqu'à... 65 milliards de dollars. En novembre 2022, lors de la faillite de FTX, 8 milliards de dollars appartenant aux clients de la plateforme, empruntés par Alameda, qui n'était plus capable de les rembourser, manquaient à l’appel.

Une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le monde, FTX, valorisée à 32 milliards de dollars au début de 2022, s’est effondrée en novembre de la même année et n’était plus en mesure de rembourser ses clients. Le groupe a déposé le bilan le 11 novembre, entrainant le marché des cryptomonnaies dans sa chute.

Un expert en restructuration d'entreprises en faillite, John Ray III, a repris les rênes de FTX. Dans un rapport judiciaire accablant publié le 17 novembre 2022, il a décrit un “échec complet”, “jamais vu en 40 ans de carrière”. L’expert a dévoilé des détails étonnants sur le comportement managérial de Sam Bankman-Fried et ses proches collaborateurs comme le transfert de grandes sommes dans leurs comptes personnels ou encore l’achat, avec les fonds de la société, de biens privés.

Sam Bankman-Fried, qui était le deuxième plus grand donateur du Parti démocrate derrière le milliardaire Georges Soros et un partenaire du Forum économique mondial, a toujours rejeté les accusations d’avoir commis une fraude ou d’avoir “volontairement mélangé" les fonds des clients FTX avec ceux d'Alameda Research.

En décembre 2022, il a été inculpé et placé en détention à Nassau aux Bahamas, où se trouvait le siège de la plateforme, pour fraude et association de malfaiteurs. Il a été extradé quelques jours plus tard aux États-Unis. Après avoir été présenté devant un juge fédéral de New York, il a été remis en liberté moyennant une caution de 250 millions et plusieurs conditions fixées, comme une assignation à résidence.