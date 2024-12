Un projet d’habitat participatif et solidaire pour répondre à la crise du logement

À Tarnos, dans les Landes, le projet Grândola innove dans le paysage du logement en France. Avec ses 108 appartements à prix réduits, ses potagers sur les toits et ses espaces partagés, ce modèle d’habitat participatif et solidaire offre une réponse audacieuse à deux crises : celle du logement et celle du vivre-ensemble.

Conçu avec le soutien de la mairie et du bailleur social XL Habitat, le projet mêle logements sociaux et ventes sous bail réel solidaire, rendant la propriété accessible à des familles aux revenus modestes. "On a pu acheter un T4 à 249.000 euros, bien en dessous des prix du marché", témoigne Benoît Quintin auprès de l'AFP. Mais Grândola ne s’arrête pas là : ses résidents ont participé activement à l’aménagement des espaces communs, un processus qui vise à tisser des liens avant même d’emménager. Selon l’agence de presse, cet engagement collectif fait de Grândola un modèle unique à grande échelle en France.

Evidemment, il faut être prêt à partager beaucoup, disons, pour le bien de la société. Pour le maire de Tarnos, Marc Mabillet, ce projet incarne la "densification heureuse", un impératif face à la loi zéro artificialisation nette (ZAN). "Le modèle de la maison individuelle n'est pas soutenable au niveau foncier", explique-t-il, assurant qu'avec "de grandes terrasses et des espaces verts partagés, on peut quasiment se sentir comme dans une maison". Grândola propose également un restaurant coopératif, un atelier bricolage et des espaces culturels, réinventant l’idée même d’habitat.

Reste le défi d’attirer des familles pour les derniers grands appartements, et l'idée d'habiter dans un tel complexe ne plaît pas à tout le monde. Mais l’objectif est clair : faire de Grândola un "laboratoire expérimental" et un moteur de transformation pour la commune. Une initiative qui, si elle fait ses preuves, pourrait bien inspirer d’autres villes en quête de solutions face à la crise du logement et à l’urgence écologique. Reste à voir comment cela évolue.