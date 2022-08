Novak Djokovic va-t-il pouvoir participer à l'US Open ?

Novak Djokovic pourrait-il participer à l'US Open qui doit se dérouler du 29 août au 11 septembre 2022 ? Maintenant que les autorités sanitaires américaines ont effacé la distinction établie entre vaccinés et non-vaccinés durant l'épidémie du Covid-19, ils sont nombreux à espérer que cette discrimination soit également levée à la frontière des États-Unis, de façon à ce que le joueur serbe puisse prendre part au tournoi de tennis.

Après Wimbledon, un possible retour à l'US Open pour Novak Djokovic ?

« Djoker » avait brillé de mille feux à Wimbledon. Triple tenant du titre, il a battu Nick Kyrgios en finale (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 [3]). Sa 28ᵉ victoire de suite à Wimbledon. Après avoir cédé le premier set à son adversaire australien, "Novax" est revenu en force ; c’est finalement son expérience et sa maitrise du jeu qui auront eu raison de son fougueux adversaire. Mais, après cet exploit, l'ex-numéro un mondial semblait s'être résigné à l'idée de ne pouvoir participer cette année à l'US Open, tournoi du grand chelem qui commence le 29 août à New York.

Cependant, jeudi, les CDC, (Centres de contrôle et de prévention des maladies) l’agence qui régit les mesures sanitaires aux États-Unis, ont annoncé la fin de plusieurs restrictions sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La principale est qu’à partir de vendredi, les personnes vaccinées seront traitées de la même manière que les personnes non vaccinées.

Une discrimination entre vaccinés et non-vaccinés encore effectuée à la frontière

Toutefois, les CDC précisent tous les citoyens et ressortissants non américains doivent être entièrement vaccinés avant d’entrer aux États-Unis. Une restriction qui, selon leur site Web, est en cours de révision suite à la dernière mise à jour.

Une déclaration a été faite en ce sens : "Ces conseils actualisés sont destinés à s’appliquer aux milieux communautaires. Dans les semaines à venir, les CDC s’efforceront d’aligner sur la mise à jour d’aujourd’hui les documents d’orientation autonomes, tels que ceux concernant les établissements de santé, les lieux de rassemblement à haut risque de transmission et les voyages".

Aussi, pour l'heure, Novak Djokovic n'est toujours pas en mesure de se rendre à l'US Open. Samedi dernier, dans une interview sur Fox News, John McEnroe, une ancienne star du tennis, a tenu à faire connaitre sans détours son mécontentement devant le risque d'absence du joueur serbe de 35 ans au tournoi : « Exclure Djokovic pour l’US Open ? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est de la m*rde. C'est ce que je pense. Je pense qu'il devrait être autorisé à jouer. Mon opinion personnelle, comme j'ai été vacciné, j'ai eu une piqûre de rappel, c'est à l'individu de décider ».