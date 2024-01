Covid long  : 30 associations se rencontrent le 3 février pour aider les victimes 

ÉVÉNEMENT – Les 3 et 4 février prochains, l’association Cher à tout cœur a invité plus de 30 collectifs et associations, telles que Verity France, Parents désenfantés, AAVIC team 03, ainsi que tout public intéressé par le sujet du Covid long (susceptible de créer des troubles neuropathiques), à se retrouver au Palais des Congrès de Vierzon (département du Cher), près de Bourges.

Le 3 février, le public pourra assister à des conférences et à des ateliers. Des médecins donneront quelques conseils de santé et des pistes thérapeutiques alternatives. Sur le plan juridique, des avocats et juristes interviendront pour éclairer sur les recours en justice possibles et les procédures d’indemnisation.

"Il y a un réel besoin et surtout une demande des collectifs à pouvoir agir. Beaucoup de gens sont en situation d’errance médicale, leur médecin ne reconnaît pas le Covid long", évoque Muriel, membre de Cher à tout cœur, contactée par téléphone. "On découvre chaque jour des collectifs partout qui agissent localement, dans leur département, où à l’étranger (Italie, Suisse, Allemagne). On voulait qu’ils se rencontrent."

Administrative à l’hôpital, Muriel fait partie de ce personnel de santé dont le contrat a été suspendu à l’été 2021 après leur refus de la vaccination obligatoire, et n’a jamais voulu réintégrer la structure hospitalière.

Parmi les conférenciers et animateurs d’ateliers d’aide et de conseils, seront présents, entre autres, Stéphane Gayet, infectiologue, Cécile Maïchak, connue pour organisatrice du Doctothon en 2021, le sociologue Laurent Mucchielli, le biologiste Hervé Seligman ou encore François Dubois, ancien gradé de gendarmerie qui s’exprimera sur les mécanismes sociaux et psychologiques qui ont mené la population a accepté les politiques abusives des autorités.