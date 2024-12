Bientôt une amende de 135€ pour les motards qui circulent entre les files ?

L'expérimentation de la circulation inter-files (CIF) pour les motards s'achève le 31 décembre 2024. Théoriquement, cette pratique particulièrement avantageuse sera donc interdite à partir de janvier 2025, jusqu'à ce que la Sécurité routière rende son bilan et prenne une décision sur le long-terme.

Tout ne roule pas ! En plein contexte de congestion croissante sur les routes, cette interdiction fait déjà grincer des dents. Pendant plus de trois ans, la CIF avait été expérimentée, permettant aux motards de slalomer entre les files de voitures. Une bouffée d'air frais dans les embouteillages, mais aussi un gain de temps appréciable. Pourtant, ce "privilège" va bientôt devenir une infraction. En effet, dès 2025, il sera assimilé à un dépassement par la droite, et les contrevenants risquent une amende de 135 euros et trois points de retrait.

Une décision qui semble ignorer l’expérience d’autres pays européens, comme l’Allemagne ou l’Espagne, où cette pratique est intégrée aux politiques de fluidité du trafic, avec des résultats positifs. En France, on préfère serrer la vis, bien que les retours d'expérience ne manquent pas de démontrer l'impact bénéfique de la CIF sur l'encombrement routier. Certains défenseurs des deux-roues déplorent une gestion du trafic calamiteuses : "C'est comme si on punissait ceux qui trouvent des solutions", commentent-ils, comme le rapporte The Epoch Times.

Dans les faits, il faudra attendre janvier pour savoir comment cela va véritablement se passer. L'habitude étant déjà bien ancrée, difficile d'imaginer que tous les motards se retiendront de dépasser, ou même qu'ils soient systématiquement surveillés. Par ailleurs, la Sécurité routière devrait rendre son bilan dans les premiers mois de l'année 2025, et donc potentiellement accepter la pratique officiellement.