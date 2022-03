Réduire les taxes sur les carburants face à la hausse des prix, une bonne idée?

Alors que la guerre en Ukraine a fait augmenter les prix des carburants, l’Union européenne a opté pour des subventions afin de pallier cette hausse. Mais selon l’ONG Transport & Environment, ce type de mesure ne bénéficie pas vraiment à tout le monde. Au contraire, cela pourrait accentuer les inégalités entre riches et personnes modestes.

Une mesure qui ne s’adapte pas aux inégalités

Selon les analyses de cette ONG, la réduction des taxes sur les carburants coûtera aux contribuables européens près de neuf milliards d'euros. Finalement, ce type de subvention bénéficie davantage aux automobilistes les plus riches, qui recevront huit fois plus d'argent public que les plus pauvres, en moyenne, car ils utilisent beaucoup plus leur voiture. L’ONG propose au contraire d’imposer un droit d'importation sur le pétrole russe. L'industrie pétrolière russe devra absorber ce surcoût, car elle n'a pas d'alternative à la vente sur le marché européen à court terme, selon le rapport. Autre idée : encourager la réduction des trajets en voiture, ce qui pourrait venir en aide aux ménages à faible revenu et renforcer la sécurité énergétique de l'Europe, en soutenant le transport responsable.

Les automobilistes les plus riches finissent par bénéficier davantage du dispositif

Selon l’analyse, les 10 % de conducteurs les plus riches sont tout particulièrement avantagés, car ils consomment beaucoup plus de carburant, conduisent davantage, souvent seuls, et avec des véhicules plus gros et plus polluants. Une réduction de 15 centimes sur le carburant, sur six mois, réduira la facture d'un conducteur de BMW X5 de 300 €, contre 85 € pour un conducteur de Citroën C3, par exemple. Sans compter le fait que les ménages à plus faible revenu, qui utilisent davantage les transports en commun, ne reçoivent rien.

Pour éviter les inégalités, une redistribution des aides aux ménages à faible revenu serait plus égalitaire

Pour Griffin Carpenter, analyste chez Transport & Environment, économiser sur cette subvention pourrait se traduire en une redistribution des aides pour financer stratégiquement les ménages qui en ont le plus besoin. “Les gouvernements de l'UE prétendent être aux côtés de l'Ukraine, mais au lieu de taxer le pétrole russe, ils le subventionnent avec neuf milliards d'euros de l'argent des contribuables. Il existe de meilleures façons pour les gouvernements d'aider les gens. Nous pourrions imposer un tarif ou une taxe sur les importations de pétrole russe dès maintenant. Au lieu de subventionner les riches conducteurs de voitures énergivores, une aide en espèces pourrait être distribuée plus équitablement aux familles qui en ont réellement besoin.”

Une occasion pour miser sur la consommation responsable et réduire le coût des transports publics

L’ONG propose aussi d’utiliser cette crise comme occasion pour repenser la consommation excessive de carburant. Alors que jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise pour réduire la demande de pétrole en Europe, les gouvernements se concentrent uniquement sur la réduction des taxes sur les carburants, révèle également l'étude. Selon un rapport de l'AIE, l’agence internationale d’énergie, si toutes les économies avancées prenaient 10 mesures d'urgence, elles pourraient rapidement réduire la demande mondiale de pétrole de 2,7 millions de barils par jour, ce qui équivaut à la demande de pétrole de toutes les voitures en Chine. En permettant aux gens de conduire moins, par exemple, en réduisant temporairement les tarifs des transports publics, les gouvernements pourraient vraiment aider les ménages à faible revenu qui dépendent de la voiture à dépenser moins de carburant.