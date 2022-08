Robots taxis: le chinois Baidu décroche une licence pour exploiter un service commercial 

Lundi 8 août, le moteur de recherche chinois Baidu, l’équivalent de Google de l’empire du milieu, a annoncé pouvoir commencer à proposer des courses à bord de ses véhicules autonomes dans deux villes chinoises : Chongqing et Wuhan.

Des robots taxis 100% autonomes sur les routes de Chine

Après avoir fait parcourir plus de 32 millions de kilomètres à ses voitures pendant les phases de test, Baidu peut désormais proposer son service de robot taxi entre 9h et 17h à Wuhan, et entre 9h30 et 16h30 à Chongqing. Le moteur de recherche chinois vient d’obtenir une licence pour fournir des services de transport sans conducteur au public sur les routes ouvertes de Chine. Le mois dernier, Baidu a pu commencer à facturer des trajets, mais le permis exige toujours qu’un opérateur humain soit présent sur le siège passager avant du véhicule. Outre son nouveau service à Wuhan et Chongqing et son service sans conducteur à Pékin, Baidu a déclaré qu'il prévoyait d'étendre son service de transport à 65 villes d'ici à 2025 et à 100 villes d'ici à 2030. D'ici à la fin de cette année, Baidu prévoit d'ajouter 300 robots taxis Apollo de cinquième génération supplémentaires à sa flotte existante.

Une politique de soutien au développement des technologies de conduite autonome

Dans le cadre d’une stratégie de souveraineté numérique, le gouvernement chinois continue ses efforts pour développer les technologies de conduite autonome locales, pour tenter de concurrencer les développements des GAFAM. Les voitures sans conducteur sont, en effet, déjà courantes aux États-Unis. Les véhicules VTC sans conducteur sont autorisés à rouler entre 22 h et 6 h du matin à San Francisco. Waymo, la division véhicule autonome d'Alphabet (Google), a mis en service son "robotaxi" en octobre 2020. Entièrement sans conducteur, le service est disponible dans la région de Phoenix (Arizona).