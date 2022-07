La police allemande craint que les caméras des véhicules Tesla espionnent les sites sensibles

Les caméras des véhicules Tesla espionnent-elles leur environnement ? C’est ce que craignent les autorités berlinoises, qui à l'instar de la Chine, envisagent d'interdire l’entrée dans les locaux de la police aux véhicules équipés du mode "sentinelle", destiné à l’aide à la conduite.

La police de Berlin affirme examiner de près la question et fera peut-être évoluer sa législation dans ce sens. En effet, lorsqu’elle est activée en mode "sentinelle", la caméra embarquée d’un véhicule Tesla contribue à la sécurité du véhicule... en stockant les images. L’Allemagne craint donc pour la confidentialité des données récoltées. La question semble d’autant plus légitime que Tesla est toujours restée silencieuse quant au traitement des données a posteriori.

Concrètement, les autorités berlinoises craignent que les véhicules Tesla, s’ils pénètrent des sites sensibles tels que les locaux de la police, puissent filmer, à l’insu des autorités, « l’emplacement des bunkers à munitions, les voitures civiles avec des plaques d’immatriculation et les visages des enquêteurs civils ou des forces spéciales. »

Une décision qui pourrait faire boule de neige

La décision allemande sera très observée, car elle pourrait servir d’exemple aux autres pays européens. Pour l’heure, le plus probable est que la police allemande décide de bloquer l’utilisation du mode "sentinelle" dans les zones sensibles.

Les Chinois, quant à eux, ont pris une décision plus radicale, en prohibant les voitures Tesla de ces sites et en interdisant aux officiels du régime d’acheter un véhicule de la marque. En outre, à compter du 1er juillet et pour une durée de deux mois, les véhicules de la société d’Elon Musk seront bannis du district de Beidaihe, où se réunissent chaque année les hauts dirigeants chinois.

Du côté de Tesla, on martèle que les véhicules n’espionnent personne, ni en Chine ni en Allemagne, précisant que les données des Tesla chinoises sont d’ailleurs conservées sur des serveurs chinois.