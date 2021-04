La pratique de la trottinette électrique, à risque mais en toute impunité

Vous avez peut-être remarqué que les conducteurs de trottinette ont parfois une conduite particulièrement dangereuse sur la route, et se permettent des comportements impossibles à imaginer en voiture, scooter ou moto. Cela peut s’expliquer par le fait que les trottinettes sont considérées comme des “jouets” qui ne sont pas soumis aux règles du code de la route. Par exemple, selon certaines études, 45 % des conducteurs de trottinette conduisent après avoir consommé des stupéfiants



Un comportement qui s’est fortement dégradé en 2020



Selon l’étude, qui a interrogé 237 usagers de trottinettes, la mauvaise conduite se manifeste de plusieurs manières. Tout d’abord, 78% des conducteurs de trottinette téléphonent en conduisant. Ce chiffre a empiré en 2020, car il ne s'élevait qu’à 55% en début d'année. Le nombre de conducteurs de trottinette qui consultent ou envoient des SMS en conduisant a lui aussi augmenté de 25%. Désormais, plus de la moitié des conducteurs de trottinette (72%) envoient des textos en conduisant et 65% consultent ou publient sur les réseaux sociaux. Ils sont encore 8 sur 10 à rouler sur les trottoirs alors que c'est désormais interdit et 59% d'entre eux admettent passer trop rapidement à côté des piétons.



La trottinette considérée comme un “jouet augmenté"



La raison principale de ces mauvais comportements est le manque de sensibilisation. Presque la moitié des personnes interrogées par AXA Prévention disent ne pas se soucier des règles réservées aux engins de déplacement personnel motorisé (EDPM). 40% des répondants ne connaissent pas les règles précisément et 25% n'en ont même jamais entendu parler. La conduite en trottinette est dangereuse, et pourtant elle n’est pas considérée comme telle. Cela donne lieu à des comportements « inconscients », estime Eric Lemaire, président de l'association AXA Prévention. Sauf qu'à 25 km/h et plus, ce moyen de transport considéré par certains comme un jouet, peut être à l’origine d’accidents et de blessures très graves. Une trottinette électrique est un véhicule particulièrement dangereux, avec une stabilité très mauvaise due aux petites roues et un centre de gravité à peu près au niveau du guidon. Et en cas de pluie, la glissade n'est jamais loin à cause des pneus en caoutchouc dur.



Les consommateurs de stupéfiants évitent la voiture mais pas la trottinette



Alors que la moitié des conducteurs de trottinette reconnaissent prendre des substances avant de conduire, c’est le cas de seulement 2% des automobilistes. Cela s’explique par le sentiment d’impunité lié à la conduite d’une trottinette électrique mais aussi à une perception erronée du danger. La faible vitesse du véhicule peut donner l’impression d’être davantage en sécurité, explique le rapport Axa, qui signale des "problèmes de réglementation" et un manque de communication sur la réglementation.



Le covid aurait donné une deuxième chance à la trottinette électrique



Alors que fin 2019 le marché de la trottinette électrique allait de mal en pis et perdait d’adeptes, la crise sanitaire a poussé de nombreux adeptes à préférer ce moyen de deplacement aux transports publics. La pandémie a aussi eu des conséquences particulièrement négatives sur le comportement des conducteurs de trottinette électrique, mais aussi de vélos ou de “hoverboard”.



Une formation pour pour faire baisser les nombreux accidents?



À partir du 1er juillet, selon le site Actu17, les Français devront avoir effectué une formation pour se déplacer en trottinette électrique. Un stage d’une journée en auto-école, composé d’une formation théorique le matin, avec une sensibilisation aux bonnes pratiques, puis d’un exercice de conduite de deux heures l’après-midi, permettra aux utilisateurs d'être notés sur un barème de 15 points et d’obtenir un certificat autorisant la conduite de trottinette. Pour soutenir ce type de «mobilité responsable» le gouvernement s’engage à subventionner partiellement ce permis trottinette.