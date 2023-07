Arrêts-maladies et grève du zèle chez les policiers - "Le mouvement est sur une phase montante", Angelo Bruno, Secrétaire national délégué de UNITÉ SGP IDF

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - La fervente déclaration de soutien et les promesses de Gérald Darmanin, formulées auprès des principaux syndicats de policiers qu’il a reçus hier soir, suffiront-elles à calmer le mécontentement des policiers ? "Non", d’après Angelo Bruno, Secrétaire national délégué UNITÉ SGP POLICE Île de France, même si les syndicalistes sont satisfaits de leur rendez-vous avec le ministre de l’Intérieur. La vague de grève du zèle des fonctionnaires devrait même continuer à s’amplifier durant quelques jours encore. Tous les policiers sont suspendus à la date du 3 août, jour où l’appel de la décision de placement en détention provisoire de leur collègue marseillais sera examiné par la justice. Dans cet entretien essentiel, le syndicaliste policier nous explique les causes d’un malaise profond et les attentes d’une profession qui s’estime incomprise et maltraitée, et à qui belles paroles et promesses ne suffisent plus.