Pierre de Gaulle, résolument engagé pour la paix et la prospérité des peuples au côté de tous les Français

Pierre de Gaulle, est le petit-fils du Général qui a marqué l’histoire de France par sa stature, sa vision de la France et la place donnée à notre pays sur l’échiquier mondial.

Pierre n’est pas un de ces innombrables politiques qui aiment à se réclamer de l’héritage gaulliste. Il porte simplement le patronyme familial et explique, avec clarté, les devoirs et la responsabilité qui y sont associés. Après avoir fait carrière dans le conseil en stratégie d’entreprise, en France et à l’étranger, il s’est mis au service de la France et des Français en créant la fondation Pierre de Gaulle, un think tank engagé pour la paix et la prospérité entre les peuples. Il appelle d’ailleurs toutes celles et ceux qui veulent défendre cet idéal à le rejoindre.

Dans cet Entretien essentiel, après avoir présenté ses valeurs et les raisons de son engagement, Pierre de Gaulle évoque tour à tour sa fondation, sa mission, présente son diagnostic sur l'état actuel de France actuelle et détaille sa vision pour le pays.

Il se dit préoccupé par la crise politique, morale, économique que traverse notre pays et touche tous nos concitoyens. A propos de la crise des agriculteurs, Pierre de Gaulle déclare : “Mon grand-père n’aurait jamais laissé cela arriver”. Pour lui, le monde agricole est un des plus importants piliers de notre pays puisqu’il le nourrit.

C’est donc une analyse sans concession d’une France ayant perdu ses repères, de politiques ne voyant guère plus loin qu’à court terme et se perdent dans la communication, que Pierre de Gaulle nous livre. Nous évoquons aussi avec lui les relations de la France avec la Russie qu’il juge essentielles de par l’histoire commune des deux pays. Mais aussi les diverses polémiques nées - et montées en épingle par les médias français - de sa supposée russophilie. Pourtant, aucun autre passeport n’existe pour un de Gaulle que le passeport français !

A la fin de l’entretien, nous nous entretenons sur les élections américaines à venir. Outre l’ex-président Donald Trump et l’actuel, Joe Biden, un troisième candidat, Robert Kennedy Jr., se présente en dehors du système des partis, puisqu’il est sorti de la course à l’investiture du Parti démocrate. Il est lui aussi invisibilisé par les médias français et américain en raison de son discours empreint d’honnêteté et sa soif de mettre fin à un système où la corruption a pris le pas sur l’intérêt général.

Un parallèle intéressant peut être fait entre l’avenir de Robert Kennedy et celui de Pierre de Gaulle. Une rencontre entre ces deux personnalités, peu connues des citoyens du fait de leur invisibilisation par les médias, permettrait de prendre la mesure du rôle réel que devrait jouer la diplomatie et de l’importance des alliances objectives et utiles.