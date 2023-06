Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : "Il y a un angle mort sur le contenu"

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - Dans cet entretien essentiel très riche, Béatrice Brugère, secrétaire générale du Syndicat Unité Magistrats SNM FO, syndicat qui se veut apolitique et réformateur, fait des propositions innovantes pour repenser la prison et résoudre le problème de la surpopulation carcérale.

La magistrate dénonce une politique gestionnaire de la prison et plaide pour une rationalisation des peines, des prisons adaptées aux différents types de délinquances et des prises en charge plus efficaces des mineurs délinquants. Elle souligne les effets néfastes du recul de la prise en charge psychiatrique en France. Béatrice Brugère souligne aussi la complémentarité entre les magistrats et la police et exprime son inquiétude concernant le projet de réforme de la PJ.