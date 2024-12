Alors que s’achève l’année 2024, un bilan s’impose pour comprendre les bouleversements et enjeux qui ont marqué ces douze derniers mois. Dans un contexte mondial instable, la France n’a pas été épargnée par les crises économiques, politiques et sanitaires. Pour clore cette année tumultueuse, le professeur Christian Perronne, figure emblématique de la critique des politiques sanitaires, et reconnu comme ayant la qualité, la compétence et le devoir pour le faire, a partagé ses réflexions lors d’un entretien exclusif.

2024 a été une année marquée par une instabilité politique sans précédent en France, avec pas moins de quatre premiers ministres successifs. Les pressions économiques ont exacerbé le sentiment de désorientation chez les Français, déjà éprouvés par les crises sanitaires et les tensions internationales. La pandémie de COVID-19, bien que moins virulente, continue de peser sur les esprits et les structures de santé. Le Professeur Christian Perronne, dans son analyse, dénonce les manipulations et fraudes qui auraient entaché la gestion de la crise sanitaire, laissant espérer qu’en 2025, la vérité et l’intégrité prévaudront.

Les scandales de la fraude scientifique

L’année 2024 a été marquée par la rétractation de l’article controversé de Pradelle Lega qui attribuait injustement des milliers de décès à l’hydroxychloroquine. Cette victoire, résultat des efforts collectifs de l’association BonSens.org, souligne l’importance de la vigilance et de l’intégrité scientifique. Le Professeur Perronne met également en lumière les révélations de l’Institut Robert Koch en Allemagne, témoignant des pressions exercées sur les chercheurs pour soutenir des narratifs gouvernementaux. Ces scandales alimentent le débat sur la transparence et l’indépendance des institutions scientifiques.

Ursula von der Leyen et les controverses européennes au top des préoccupations

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été au centre de nombreuses controverses, notamment avec l'approbation du développement de l’ARN messager autorépliquant, une technologie aux implications potentiellement dangereuses. Les communications secrètes entre von der Leyen et Albert Bourla, PDG de Pfizer, ont également suscité des inquiétudes quant à l’éthique et à la transparence des décisions sanitaires.

Les enjeux géopolitiques et leurs répercussions

Sur le plan international, les conflits russo-ukrainien et israélo-palestinien, ainsi que l’émergence du bloc des BRICS, ont eu des répercussions économiques significatives, drainant des ressources financières considérables de la France et des États-Unis. Pour Christian Perronne, ces événements s’inscrivent dans un cadre plus large de tentatives de reconfiguration des puissances mondiales, révélant l’échec du projet de nouvel ordre mondial.

Vers un renouveau en 2025 ?

Pour 2025, l’espoir d’un renouveau politique et social est palpable. L’attention se tourne vers les États-Unis, où l’élection de Donald Trump et la nomination de Robert Kennedy Jr. comme ministre de la Santé suscitent l’espoir d’un changement radical dans la gestion des affaires sanitaires et politiques. En France, la population aspire à un retour aux valeurs démocratiques et à une gestion transparente et honnête des affaires publiques.

Un appel à l’éveil et à l’engagement citoyen

Christian Perronne conclut sur une note d’optimisme, appelant les Français à s’éveiller et à se mobiliser pour un avenir meilleur. Il insiste sur l’importance de la transparence, de l’intégrité et de l’engagement citoyen pour surmonter les défis à venir. Alors que 2025 se profile à l'horizon, l’espoir d’un renouveau semble à portée de main, porté par une volonté collective de changement et de justice.

En cette fin d’année ou début d’année 2025, le message est clair : il est temps pour les citoyens de reprendre leur destin en main, de refuser les mensonges et de construire ensemble une société plus juste et équitable.

« Que 2025 soit l’année du renouveau et de l’innovation, où la vérité et l’intégrité guideront les actions politiques et sociales. »

Une interview qui peut être écoutée en lieu et place de l’allocution de monsieur Macron !

NDLR : Christian Perronne et Xavier Azalbert sont administrateurs de l'association BonSens.org.