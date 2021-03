Pr Carvallo, Argentine : "les régions qui utilisent l'ivermectine s'en sortent beaucoup mieux !"

Debriefing avec le Professeur Hector Carvallo, spécialiste des maladies infectieuses en Argentine. C’est un médecin, chercheur innovant et pionnier dans l’utilisation de l’ivermectine pour les maladies comme la Covid-19. Auteur des essais IDEA et IVERCAR, deux études novatrices sur l'ivermectine pour la prévention et le traitement de la COVID-19, il a aussi fait un travail substantiel pour la prophylaxie et le traitement de la COVID-19 avec l'ivermectine, la iota-carraghénane, la bromhexine. Il s’est illustré comme étant un des des premiers chercheurs engagés pour le traitement et la prévention de la COVID-19 avec l'ivermectine.

Dans son debriefing, proposé en partenariat avec BonSens, il nous explique la performance de l’ivermectine, son usage dans certaines provinces d’Argentine. Il revient aussi sur la décision de l’Agence européennes des médicaments, de ne pas recommander l’usage de l’ivermectine contre la Covid. Pas étonnant dit-il…



Retrouvez son debriefing :



Version française (doublage par Jeanne)

Version originale (anglais) :