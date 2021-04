Christine Cotton : expertise des résultats des essais des quatre vaccins

Debriefing avec la biostatisticienne Christine Cotton - avec plus de 500 études dans l’industrie pharmaceutique et les essais cliniques, Christine est spécialiste des essais cliniques. De l’établissement du protocole jusqu’à l’analyse des données elle a travaillé pour les plus grands laboratoires AstraZeneca, J&J, Roche comme des plus petits.

Avec son bagage d’analyste hors pair, elle revient en détail sur les vaccins contre le coronavirus. Tout y passe, des protocoles d’études aux résultats en analysant les biais éventuels dans les études. Des intervalles de confiance avec des échantillons avec 0 ou quelques patients à des résultats non statistiquement prouvés sur des cas sévères ou des personnes plus âgées, une revue complète en termes simples et compréhensibles.

A sa grande surprise ces résultats ont été approuvés par la FDA (Federal drug administration) et l’EMA (Agence européenne du médicament) – pour elle :

« avec des résultats comme cela c’est retour à l’envoyeur » .

Elle regrette aussi que les agences gouvernementales n’aient pas pris plus le temps de lire ces résultats ainsi que les médecins.

Pourquoi se vacciner avec une maladie dont le taux de mortalité est 0,11% et le taux d’incidence de 0,25% à ce jour. Sachant que celui de la grippe est de 5 à 10% dans la population générale.

Les essais n’ont pas non plus été faits sur des Européens ou certaines des populations étudiées avaient des proportions de comorbidités largement supérieures à celle observées en population générale, par exemple l'obésité pour le vaccin Pfizer avec 35% de patients obèses contre 17% en France

« Quels auraient été les résultats sur des Français ? »

Les diapositives de la présentation sont disponibles ci-après :

