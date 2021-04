Dr Simone Gold de America’s Front Line Doctors – les libertés fondamentales ont fondu

Dans ce debriefing nous retrouvons Simone Gold, médecin urgentiste et avocate qui s’est illustrée pendant la pandémie en allant manifester avec les blouses blanches devant le Sénat américain, afin d’évoquer les traitements précoces et les libertés fondamentales. C'est sous son impulsion qu'a été créé America’s Front Line Doctors, un groupe qui compte aujourd'hui plus de 700 000 membres, dont des milliers de médecins bénévoles et sans conflit d'intérêt qui travaillent pour ré-informer les citoyens.

Le Dr Gold évoque notamment la situation aux É tats-Unis qu'elle juge "inconcevable", alors en pleine campagne de vaccination après l'élection de Joe Biden. La perte des libertés fondamentales, le consentement non éclairé ainsi que le rôle des médias viennent aussi compléter le débriefing.

Selon elle, la solution viendra des citoyens. C'est pour cette raison qu'AFLDS est actuellement au coeur de plusieurs actions juridiques.

Version française [doublage : Jeanne Traduction]

En VO [English] :