Dans un contexte mondial où la science joue un rôle crucial dans l'élaboration des politiques publiques, les débats autour de l'origine et de la gestion de la pandémie de COVID-19 illustrent parfaitement les enjeux liés à la science biaisée. Dr. Stephen Quay, médecin et scientifique américain, partage ses observations sur ces questions lors de ce debriefing en profondeur, mettant en lumière des aspects préoccupants de la recherche scientifique contemporaine et de son influence sur les décisions politiques.

Un virus conçu en laboratoire ? Dr. Quay a été auditionné par le Sénat américain en juin 2024 au sujet de l'origine du virus SARS-CoV-2. Il a présenté des éléments suggérant que le virus pourrait avoir été manipulé en laboratoire pour être plus transmissible et asymptomatique. Selon lui, certaines séquences du virus montrent des similitudes troublantes avec le VIH, ce qui pourrait indiquer une manipulation intentionnelle. Cette hypothèse, a gagné en crédibilité au fil du temps, notamment après que des scientifiques tels que Luc Montagnier ont eu souligné des incohérences dans les séquences génétiques du virus dès avril-mai 2020. Cela fut confirmé dans l'étude publiée par JC Perez et Luc Montagnier en juillet 2020 et le livre de Pr Tritto. France-Soir est le seul média à en avoir parlé et à avoir publié l'Histoire du Covid, la pandémie de toutes les peurs en épisodes !

La qualité de la recherche scientifique en question : Dr. Quay critique également la qualité de certaines publications scientifiques sur la COVID-19, affirmant que des biais ont influencé les conclusions de nombreux articles. Il accuse certaines revues prestigieuses d'avoir publié des études biaisées pour des raisons politiques ou financières, ce qui a semé la confusion chez les praticiens et le grand public. Il souligne la nécessité de réformes pour restaurer la confiance envers les publications scientifiques.

Conséquences sur les politiques publiques : Les implications de cette science biaisée sont profondes. Les décisions politiques, basées sur des données scientifiques erronées, ont conduit à des mesures telles que les confinements, qui, selon Quay, n'ont pas eu l'effet escompté sur la réduction des infections. De même, il critique la gestion des traitements précoces et des vaccins, arguant que des normes différentes ont été appliquées aux médicaments existants par rapport aux nouvelles technologies comme les vaccins à ARN messager.

Vers une réforme scientifique ? Enfin, Dr. Quay appelle à une réforme scientifique, une sorte de réforme pour encourager une science plus ouverte et transparente. Il évoque l'idée de systèmes de révision par les pairs plus participatifs, où les scientifiques et le public peuvent commenter et évaluer les recherches de manière collective, comme le permet actuellement la plateforme X avec ses annotations communautaires.

Les discussions autour de la COVID-19 ont mis en évidence des failles dans la production et la diffusion de la recherche scientifique. Pour Dr. Quay, il est crucial de rétablir la confiance dans la science par une réforme de ses pratiques et institutions. Cela passe par l'intégrité scientifique, la transparence et l'engagement collectif pour garantir que les politiques publiques reposent sur des bases solides et fiables. Ces réflexions ouvrent la voie à une science plus démocratique, où le débat et la critique constructive prennent une place centrale.