Pr Martin Kulldorf : "ne faites plus jamais de confinement !"

Martin Kulldorff, PhD., est professeur de médecine à la Harvard Medical School, biostatisticien et épidémiologiste à la Division de pharmaco-épidémiologie et de pharmaco-économie, Brigham and Women’s Hospital. Ses recherches portent sur le développement et l’application de nouvelles méthodes de surveillance des maladies pour la surveillance post-commercialisation des médicaments et de l’innocuité des vaccins, ainsi que pour la détection et la surveillance précoces des flambées de maladies infectieuses.

Pour ce professeur suédois d’origine, « les confinements produisent des effets dévastateurs sur la santé publique à court et long terme ». Selon lui, il aurait fallu au contraire privilégier une « protection ciblée» des personnes à risque et déconfiner le reste de la population.

Il a contribué avec trois autres chercheurs à la déclaration de Great Barrington pour alerter sur les méfaits des confinements.

à lire (version française) Déclaration de Great Barrington

Dans ce debriefing, il revient en détail sur la gestion de la pandémie, les mesures sociales et l’impact sur la population.



