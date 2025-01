Rencontre entre deux acteurs clés de la défense des droits fondamentaux : Mary Holland (CHD) et Pr. Perronne (BonSens.org)

Dans une interview ce mardi 21 janvier, le Professeur Christian Perronne venu aux Etats-Unis autour de l'inauguration de Donald Trump comme 47ème président des Etats-Unis, nous indiquait qu'il avait de nombreuses réunions dont une avec Mary Holland la présidente de Children's Health Defense l'association fondée par Robert Kennedy Jr. Arrivé samedi à Washington, le Professeur Perronne ne perd pas de temps avec des rendez-vous qui s'enchainent. Au lendemain du MAHA ball ou il rencontrera brièvement Robert Kennedy, il nous expliquait l'énergie qui régnait à Washington :

Cependant, Christian Perronne est un homme très occupé et après 4 interviews, France-Soir était convié à le suivre à son rendez-vous avec Mary Holland la présidente de Children's Health Defense, où il se rendait comme vice-président de l'association BonSens.org. Ce sont donc deux figures importantes dans la lutte pour la santé publique et la transparence qui se retrouvaient pour évoquer les challenges à venir pour leurs associations respectives. Les sujets ne pouvaient pas ne pas évoquer les challenges de l'administration Trump, et plus particulièrement ceux de Robert Kennedy Jr qui est pressenti pour devenir le prochain secrétaire à la Santé des États-Unis.

Mary Holland rappelle que Children's Health Defense, fondée par Robert F. Kennedy Jr., s'est donnée pour mission de lutter contre l'épidémie de maladies chroniques chez les enfants aux États-Unis. Elle souligne combien ce problème est devenu une question partisane, bien qu'à ses yeux, il ne devrait pas l'être. Elle indique que l'organisation est en alignement avec les objectifs de santé publique de Robert Kennedy et de l'administration Trump, qui visent à "rendre l'Amérique saine à nouveau."

De son côté, Christian Perronne, professeur de médecine, a souligné l'importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la désinformation et la corruption scientifique. Il a rappelé son implication dans la rédaction de la préface du livre critique de Robert Kennedy Jr. sur Anthony Fauci et Big Pharma. Perronne a mis en avant les efforts de l'association BonSens.org pour combattre la fraude scientifique, illustrant cela par la rétractation d'un article erroné sur l'hydroxychloroquine.

Les deux intervenants ont insisté sur la nécessité de l'unité et de la coopération internationale pour défendre la santé publique. Mary Holland a noté que les défis auxquels les enfants sont confrontés dans le monde entier, tels que les programmes de vaccination et l'exposition aux substances toxiques, appellent à une collaboration accrue entre les États-Unis et l'Europe. Elle a exprimé son admiration pour le travail accompli par BonSens.org et s'est montrée ouverte à des partenariats futurs.

L'interview a également abordé l'enthousiasme et l'énergie ressentis lors du MAHA Ball, où une grande diversité de personnes se sont rassemblées autour d'un objectif commun : améliorer la santé publique. Christian Perronne a décrit l'énergie positive et l'unité présentes à Washington, soulignant le potentiel d'une collaboration plus formelle avec Robert Kennedy et son équipe dans un avenir proche.

Mary Holland a toutefois mis en garde contre les défis à venir. Elle a évoqué la puissance des industries pharmaceutiques et médiatiques, qui sont souvent alignées sur des intérêts politiques et militaires, et qui pourraient s'opposer aux changements nécessaires pour améliorer la santé publique. Elle a souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité, affirmant que son rôle est de continuer à pousser pour des réformes, même avec des alliés au sein du gouvernement.

En conclusion, l'entretien a mis en lumière la détermination des deux intervenants à poursuivre leur mission pour la santé publique, en dépit des obstacles et à trouver des axes de collaborations. Ils ont exprimé leur engagement à rester vigilants et à collaborer avec d'autres acteurs pour réaliser des changements significatifs. Mary Holland a réaffirmé sa volonté de maintenir la pression pour atteindre les objectifs de santé publique, tout en travaillant étroitement avec les nouvelles alliances politiques formées aux États-Unis.