Vers un renouveau dans l'information en 2025 ? Debriefing avec Claude Chollet président de l’OJIM

En ce début d'année 2025, l'information semble être à la croisée des chemins. Alors que les dernières années ont été marquées par une polarisation croissante des médias et une défiance envers les sources d'information traditionnelles, des signaux de changement apparaissent. Notamment avec le virement de bord du géant technologique Facebook qui emboite le pas à X quant à la modération de son site avec la mise en place de notes de la communauté. Dans ce debriefing les challenges de 2025 sont passés en revue avec Claude Chollet, président de l'Observatoire du Journalisme.

Un retour à la liberté d'expression ? L'annonce retentissante de Mark Zuckerberg de cesser la collaboration avec les fact-checkers aux États-Unis marque une potentielle révolution dans la gestion de l'information sur les réseaux sociaux. En s'inspirant du modèle de X, qui mise sur les notes de la communauté pour modérer les contenus, Meta semble vouloir se diriger vers une approche plus participative et moins centralisée. Claude Chollet voit cela comme une avancée vers la liberté d'expression, bien que des doutes subsistent quant à l'application de ces changements en Europe, où le Digital Services Act impose toujours des régulations strictes.

Les Fact-Checkers : des gardiens autoproclamés de la vérité, très contestés. Les fact-checkers, autrefois considérés comme des garants autoproclamés de la véracité, se retrouvent désormais au centre d'une tempête médiatique. Accusés d'avoir un biais idéologique et d'agir comme des filtres entre l'information et le public, leur rôle est remis en question. Avec la perte de financements de Meta, ces agences pourraient voir leur influence diminuer, ce qui soulève des questions sur l'avenir de la vérification de l'information.

L'influence américaine et les résistances européennes : L'élection de Donald Trump et la nomination de figures controversées par les médias mainstream comme Robert Kennedy Jr semblent insuffler un vent de transparence aux États-Unis, mais l'Europe reste prudente. Le déploiement du Digital Services Act et les réactions de figures politiques françaises tel que Clara Chapaz montrent une volonté de maintenir un contrôle strict sur l'information diffusée, malgré les pressions extérieures.

Un paysage médiatique en mutation : En France, les médias traditionnels continuent de souffrir de la transition vers le numérique. Alors que les abonnés papier baissent, les abonnements numériques ne compensent pas toujours les pertes, et les subventions publiques deviennent cruciales pour la survie de certains titres. Parallèlement, l'influence croissante de Vincent Bolloré dans le paysage médiatique français offre une alternative aux discours dominants, bien que cela suscite des inquiétudes quant à la diversité des voix représentées.

La formation des journalistes : un enjeu crucial : La formation des journalistes est également au cœur des discussions. Les écoles de journalisme françaises, souvent perçues comme biaisées, sont critiquées pour leur manque de pluralisme. La reprise de l'École supérieure de journalisme par des milliardaires pourrait introduire un changement, bien que les motivations derrière cette initiative restent débattues.

Vers un nouveau paradigme ? Alors que 2025 s'annonce comme une année de défi et de changement pour le secteur de l'information, le dialogue entre liberté d'expression et régulation reste central. Les choix faits par les géants technologiques, les gouvernements et les acteurs médiatiques détermineront l'avenir de l'information et la manière dont elle sera consommée par le public. Dans ce contexte, une prise de conscience collective et une réflexion sur le rôle de l'information dans nos sociétés semblent plus nécessaires que jamais.