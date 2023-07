Comprendre la politique grâce aux mathématiques avec Arnaud-Aaron Upinsky

REPORTAGE - Le 29 juin dernier, à l'Institut de Formation Politique (IFP) de Paris, s'est déroulée une conférence d'Arnaud-Aaron Upinsky, mathématicien, linguiste et philosophe politique. Ce dernier aborde la thématique des mécanismes politiques mis en place en France. Son approche mêle histoire et mathématiques, ce qui offre une passionnante et originale clef de compréhension du sujet, afin de saisir l'origine et le sens des politiques modernes et contemporaines.