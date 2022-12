Inflation: l’heure n’est pas à la fête avant le nouvel an pour les petits commerces

REPORTAGE - Depuis la crise du Covid-19 et le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Français sont confrontés à une montée des prix de plus en plus oppressante. Avant de basculer vers la nouvelle année, l'heure n'est malheureusement pas à la fête pour les petits commerces, qui ont vu le montant de leurs factures de gaz et d'électricité s'envoler. Diminution des recrutements, allongement des horaires de travail... Contraints d'adopter des solutions pour pallier les conséquences de cette flambée des prix et la réduction des marges financières qui en résulte, ils doivent en outre faire face à la concurrence des grandes surfaces, moins handicapées par l'inflation. Nous sommes allés à la rencontre de trois petits commerçants dans le 18e arrondissement de Paris, qui partagent à notre micro leurs difficultés au quotidien face à des charges financières décuplées.