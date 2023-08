Les touristes se sentent-ils en sécurité à Paris  ?

REPORTAGE - Les Parisiens dénoncent une insécurité grandissante dans la capitale, et se préoccupent de l’attractivité de leur ville, première destination touristique du monde. Les émeutes qui ont secoué la France, et notamment la région parisienne, ont rajouté à cette inquiétude. Le 20 juillet dernier, France-Soir est donc allé à la rencontre de touristes étrangers, dans le quartier le plus visité de la capitale, le 7e arrondissement de Paris, à proximité de la tour Eiffel. De quelle image bénéficie la Ville Lumière aux yeux des visiteurs venus d’autres pays ? Sont-ils contents de leur séjour, ou un sentiment de peur vient-il gâcher leur découverte de la capitale ? A priori, tout va bien ! Les visiteurs internationaux interrogés expliquent, au micro de France-Soir, être heureux d'avoir fait le déplacement et beaucoup apprécier leur visite. Quant aux soulèvements populaires récents, soit ils ignorent purement et simplement qu’ils se sont produits, soit ils ne les interprètent pas comme un danger. (voir la suite après la vidéo)



Entre l’enregistrement du reportage et la date prévue de sa diffusion, un drame s’est produit au Champ de Mars dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet. Une jeune femme mexicaine de 27 ans a déclaré avoir été violée par cinq hommes. Ce triste fait-divers a été largement relayé par les médias et a suscité un certain nombre de controverses politiques.

Nous sommes donc retournés dans le quartier de la tour Eiffel pour découvrir si le drame avait affecté la sérénité des visiteurs du site. Les treize touristes étrangers interrogés nous ont dit ne pas avoir entendu parler du fait divers. Ils nous ont aussi affirmé qu’en avoir connaissance n’aurait de toute façon pas suscité d’inquiétude particulière chez eux : ils considèrent une telle agression comme un fait-divers rare, pouvant se produire "dans n'importe quelle ville". Paris n’est, à leurs yeux, pas plus dangereuse qu’une autre grande ville du monde.

Certes, il faut faire preuve de plus de vigilance la nuit, mais une certaine insécurité nocturne n’est pas spécifique à la capitale française. Les touristes étrangers nous ont confié que leur principal sujet de préoccupation n’est, en fait, pas la peur d’une agression physique qu’ils jugent peu probable, mais la présence de pickpockets, dans le métro et dans les quartiers très touristiques. Finalement, les seules personnes témoignant d’un sentiment d’insécurité accru sont les quatre visiteurs français avec qui nous avons parlé. Et encore, ces derniers envisagent que l’augmentation du battage médiatique autour des faits-divers puisse largement participer à la baisse de leur tranquillité d’esprit.